Una mini rassegna su Carlo Di Palma a La Compagnia di Firenze

18/05/2017, 16:21

Un omaggio al grande direttore della fotografia italiano, Carlo Di Palma, sarà dedicato dal cinema La Compagnia di Firenze, con la mini-rassegna in programma dal 19 al 21 maggio. Carlo Di Palma ha iniziato la sua carriera negli anni '40, collaborando con i registi del Neorealismo italiano, firmando insieme ad essi, i più noti film di quella stagione, per proseguire poi la sua carriera negli Stati Uniti.Si inizia venerdì 19 maggio (ore 21.00) con un documentario che ne ripercorre l'iter professionale, Acqua e zucchero. Carlo Di Palma: i colori della vita, di Fariborz Kamkari. Il documentario è una sorta di atlante del cinema mondiale attraverso più di cento film ai quali Carlo di Palma ha collaborato: dalle principali opere di Visconti, Rossellini, De Sica – come Ossessione, Roma città aperta, Paisà, Sciuscià, Ladri di bibiclette - a Divorzio all'Italiana di Pietro Germi, L’armata Brancaleone e La ragazza con la pistola di Monicelli, fino ai film che gli hanno dato la notorietà, Blow Up e Deserto rosso di Michelangelo Antonioni, e alla lunga collaborazione con Woody Allen, che stabilì con lui un sodalizio artistico, grazie al quale diresse la fotografia di tutti i film del registaamericano, da Hannah e le sue sorelle a Harry a pezzi.La mini-rassegna dedicata a Carlo Di Palma prosegue sabato 20 maggio (ore 17.00), con La ragazza con la pistola di Mario Monicelli, e alle 21.00 con Blow up, di Michelangelo Antonioni; domenica 21 (ore 19.00) con L’assassino di Elio Petri.