PREMIO CITTÀ FUTURA - Domenica scade il Bando

Premio Città futura - A Padova dal 5 al 15 luglio 2017



18/05/2017, 15:37

La Redazione



Il Concorso, al quale è possibile iscriversi entro domenica è aperto a registi under 35 residenti in Italia che abbiano realizzato, negli ultimi tre anni, uno o più documentari legati a tematiche sociali come il lavoro, la sostenibilità ambientale, la realtà quotidiana in contesti “difficili”.Una commissione composta da professionisti del settore valuterà le opere inviate e assegnerà il Premio, del valore di €2.500 lordi, a ciascuno dei tre registi vincitori. I premiati saranno invitati a presentare i loro lavori presso il Cinema MultiAstra di Padova, e ciascuno di essi sarà chiamato a coordinare, tra giugno e luglio 2017, un laboratorio di cinema aperto ai ragazzi della città. Durante il laboratorio, che durerà sei giorni, il regista guiderà i partecipanti nella realizzazione di un cortometraggio documentario ambientato nel quartiere Arcella.I tre cortometraggi verranno quindi assemblati in un unico film che verrà proiettato nel mese di settembre a Padova e successivamente promosso e distribuito nel territorio e nella rete dei festival.è un progetto curato da, un’associazione che opera in Veneto per la promozione della cultura cinematografica regionale, italiana e straniera attraverso l’organizzazione di eventi, corsi, rassegne e manifestazioni. L’attività dell’associazione è orientata verso l’interazione tra l’offerta cinematografica e il territorio e la promozione di iniziative culturali in contesti non convenzionali.è realizzato in collaborazione con Cooperativa Il Sestante, Cinema Multiastra, Progetto Giovani di Monselice. Partner del progetto sono Banca Etica e Circolo Nadir.