CANNES 70 - Gli appuntamenti della Roma Lazio Film Commission

17/05/2017, 16:23

Roma Lazio Film Commission rinnova il suo impegno per lo sviluppo sull’estero e sulla coproduzione internazionale, proseguendo l'attività di assistenza alle produzioni e la promozione del territorio laziale.Svolgendo le proprie attività in collaborazione con quattro assessorati della Regione Lazio (Cultura, Turismo, Formazione e Sviluppo Economico), promuove inoltre le attività formative del progetto "Torno Subito Cinema" della Regione Lazio, importante opportunità per i giovani e momento di confronto con le realtà internazionali, giunto quest’anno alla terza edizione.Roma Lazio Film Commission sarà al Festival di Cannes anche per la promozione del settore, del territorio e dei fondi regionali della Regione Lazio.Domenica 21 maggio verrà annunciata la seconda finestra dell’edizione 2016 del Bando Lazio Cinema International da 10 MLN di euro dedicato alle coproduzioni internazionali. Grazie alla I edizione del Bando, nel 2016 la Regione Lazio ha cofinanziato 11 coproduzioni cinematografiche, 1 progetto di animazione e 4 coproduzioni televisive.Durante la conferenza, sarà inoltre firmato un accordo per la creazione del Centro Euro-Mediterraneo dell’Audiovisivo volto a facilitare le coproduzioni internazionali. “Particolare importanza riveste per noi la costituzione del primo Centro Euro-Mediterraneo per l’audiovisuale perché, in un momento storico come questo, è un Ponte tra l’Europa e i paesi islamici moderati. Sono sicuro che da questo accordo, nascerà per la prima volta la possibilità di formare diverse coproduzioni in particolare con il Marocco e la Tunisia.” dichiara Luciano Sovena il Presidente di Roma Lazio Film Commission.Roma Lazio Film Commission sarà presente al Festival Internazionale del Cinema di Cannes presso l’Italian Pavilion all’Hotel Majestic con Italian Film Commissions e Cinecittà Luce, e al Marché du Film (Palais 01 Booth 25.01) allo spazio “Lazio Cinema International” della Regione Lazio dedicato alla promozione del Bando Lazio Cinema International e alla promozione delle location del Lazio con postazioni in modalità immersiva a 360°.