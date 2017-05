Vision Distribution, tre film in uscita dall'estate 2017

17/05/2017, 13:59

Un action–thriller e due commedie italiane sono i primi tre titoli svelati da, la società di distribuzione cinematografica nata nel dicembre 2016 dall’unione di Sky Italia con cinque case di produzione italiane indipendenti:. Titoli all’insegna della creatività e dell’innovazione, le linee guida della nuova società.Si parte con– in uscita nelle sale nella settimana di Ferragosto – un thriller ad alta tensione, diretto da Ivan Silvestrini (), con Katrina Bowden () e Damon Dayoub (). Nato dall’omonimo fumetto-cult di Roberto Recchioni (Sergio Bonelli Editore) e prodotto da Sky Italia, Lock&Valentine e Sergio Bonelli Editore, Monolith ha già riscosso l’attenzione della critica al Fright Fest di Londra e al Lucca Comics & Games.Sandra viaggia con il figlio David a bordo di Monolith, futuristica automobile in grado di proteggere i passeggeri da qualsiasi minaccia esterna. Durante una sosta imprevista, nel mezzo della notte e in pieno deserto, il bimbo aziona involontariamente i comandi di Monolith chiudendola ermeticamente mentre la madre è fuori dall’auto. Inizia così una drammatica lotta della donna contro il tempo e contro la tecnologia per riuscire a salvare il proprio figlio.A seguire arriverà, la commedia italiana diretta da Alessandro Gassmann () e prodotta da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Vision Distribution, con un cast d’eccezione formato da Gigi Proietti (), Alessandro Gassmann (), Anna Foglietta (), Rocco Papaleo () e Matilda De Angelis ().Un road movie divertente e leggero, che racconta un insolito rapporto tra genitori e figli in età adulta in maniera coinvolgente ed emozionante.Il terzo titolo di Vision Distribution è, film diretto da Luca Miniero (Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Un boss in salotto) e scritto insieme a Nicola Guaglianone (Lo chiamavano Jeeg Robot, Indivisibili), prodotto da Indiana Production con Vision Distribution e che ha tra i protagonisti Frank Matano (Ma che bella sorpresa, Tutto molto bello).Remake del film rivelazione tedesco, campione d’incassi, la versione italiana immagina il ritorno ai nostri tempi di Benito Mussolini in persona e si prepara a far discutere e riflettere. La commedia si muove tra l’ilarità che suscita il personaggio visto come parodia di se stesso e l’inquietudine che nasce di fronte alla sua capacità di guadagnarsi ancora un seguito.