Anteprima a Torino per "Resistenza Creativa"

17/05/2017, 11:18

Lunedì 12 giugno, ore 20.30, al Cinema Massimo (via Verdi 18, Torino)presentano l'anteprima di "", di Rodolfo Colombara e Emanuela Peyretti, produzione GA.TA progetti audiovisivi, in collaborazione con Distretto Cinema, film documentario sull'esperienza da malato di SLA di Alberto Damilano.“Da quando sono immobilizzato, scrivo. Con gli occhi. Creare è resistere. Resistere è vivere”.Alberto Damilano, medico psichiatra di Settimo Torinese, ha 54 anni quando gli viene diagnosticata la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. Il film racconta la sua ricerca di una nuova dimensione di vita, come medico, marito e padre, che passa anche attraverso la scrittura. Un documentario che riflette, attraverso le parole del protagonista, sull'esperienza della malattia, sulla dignità della persona, sulle passioni, gli affetti e i sogni nel cassetto, sui limiti e i confini del corpo e della mente.Saranno presenti gli autori, i protagonisti e Edoardo Russo, presidente di APASLA - Associazione Piemontese per l'Assistenza alla SLAIngresso 4.00 €. Metà del ricavato sarà devoluto ad APASLA