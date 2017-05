Il 19 maggio il "TotòSolfataraDay"

17/05/2017, 09:39

Il Cinema incontra la scienza con il. Un evento divulgativo unico nel suo genere, dove nel corso di una visita gratuita alla Solfatara (in programma venerdì 19 maggio dalle 15 alle 19), con l’apporto dei geologi del Consiglio dell’Ordine della Campania e docenti dell’Università Federico II (Dipartimento di Scienze della Terra), verranno illustrate le dinamiche che hanno condotto al paesaggio attuale della Solfatara e si racconteranno gli stessi luoghi, così come furono immortalati nelle scene del celebre film “” del 1950, diretto da Carlo Ludovico Bragaglia, dove è protagonista Antonio de Curtis, in arte Totò.Durante il tour è prevista la “”, con gli attori: Danilo Piscopo, Gabriele Gigante, Jenny Del Prete e Noemi Perfetto, che riproporranno alcune scene tratte dall’esilarante commedia. Ad essere raccontate sono le vicende dell’avaro barone Antonio Peletti (Totò), che non vuole rivelare dov’è nascosta l’ingente somma di denaro ereditata dal padre e che dovrebbe essere devoluta nella costruzione di una nuova scuola. Gli abitanti del luogo, quindi, decidono di organizzare una messinscena “dantesca”, facendo credere al barone di essere morto. Parte delle scene, in particolare quelle ambientate all’inferno, sono state girate proprio all’interno del vulcano Solfatara. Interverranno alla manifestazione, coordinata dal geologo Domenico Sessa (Consigliere Ordine dei Geologi della Campania): Francesco Russo (presidente dell’Ordine dei Geologi Campania), Giorgio Angarano (direttore del Vulcano Solfatara), Vincenzo Morra (Ordinario di Petrografia DISTAR La geologia dei Campi Flegrei), Francesca Bianco (Direttore Osservatorio Vesuviano - INGV Napoli).La giornata, che rientra nell’ambito del Maggio dei Monumenti 2017, “” dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, è organizzata dall’Ordine dei Geologi della Campania (con il patrocinio di Vulcano Solfatara, DiSTAR - Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse e INGV - Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia).