CANNES 70 - "Il Tarlo" allo Short Film Corner

Francesco Diletti in "Il Tarlo"



17/05/2017, 08:30

Il tarlo è un insetto che attacca e si nutre della polpa del legno; lo stesso termine, nel gergo comune, viene spesso usato per indicare un pensiero persistente, un chiodo fisso. La programmazione software, le bocce, il restauro di antichi orologi, gli scacchi e soprattutto il legno sono alcune delle passioni passate e presenti del protagonista di questo ritratto:​. Apparentemente distanti tra loro, questi interessi sono legati da quella che lui definisce voglia di “far lavorare il cervello”; in qualsiasi campo, la logica e il calcolo, sono le sue prerogative. Per tutta la vita si è dedicato alle sue attività preferite senza risparmio, raggiungendo spesso gli obiettivi che si era prefisso con impegno e dedizione. A testimonianza di ciò è stato anche campione italiano di bocce al volo e, contemporaneamente, nella sua bottega, completava i restauri di complessi orologi e mobili d'epoca.Ancora oggi, alla soglia dei suoi novant'anni, Francesco lavora il legno nel suo laboratorio e da un angolo della stanza si sente il picchiettare del tarlo.Questo è il soggetto del nuovo documentario biografico indipendente ideato e girato da Paolo Buatti, che a quattro anni di distanza da “” torna a cimentarsi nella produzione di un cortometraggio.Girato nell'arco di tre anni, dal 2013 al 2015, “” vede la luce alla fine del 2016, mentre a gennaio 2017 arriva la notizia che sarà inserito nel Catalogue du Court della 70esima edizione delperché selezionato tra i cortometraggi fuori concorso dello, come già accaduto per il documentario d'esordio.