THE NEW POPE - La nuova serie diretta da Paolo Sorrentino

Il regista Paolo Sorrentino



16/05/2017, 17:00

Partirà la fine del prossimo anno la produzione di "", la seconda serie creata e diretta dal Premio Oscar®ambientata in Vaticano. La sceneggiatura è scritta da Paolo Sorrentino e Umberto Contarello.THE NEW POPE è una serie originale SKY-HBO, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e co-prodotta da Mediapro. Il distributore internazionale è FremantleMedia International.Il casting per il ruolo del nuovo Papa e per gli altri ruoli è appena cominciato.