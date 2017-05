La Fondazione Sardegna Film Commission approda al Festival di Cannes

16/05/2017, 14:26

Anche per questa edizione del Flan della Regione Autonoma della Sardegna presenta un fitto calendario di appuntamenti ed eventi di promozione del cinema “Made in Sardegna” al Marché du Film di Cannes, nella prestigiosa cornice dell’Italian Pavilion insieme a Istituto Luce Cinecittà e alle altre Film Commission italiane membre di IFC (Associazione nazionale delle film commission).Venerdì 19 maggio, in collaborazione con Cine Regio (il network europeo dei fondi regionali per il cinema e l’audiovisivo) e con la testata internazionale “Green Film Shooting”, la Sardegna Film Commission è protagonista della conferenza "Sustainability First: Greening the Film Industry from develpment to post-production", dedicata alla sostenibilità della filiera audiovisiva europea (tema sul quale la Sardegna Film Commission è stata pioniera in Italia sin dal 2014) con l’intervento della produttrice(Vivo Film) per il film, che racconterà della scelta di girare in Sardegna il lungometraggio della pluripremiata Laura Bispuri interpretato da Valeria Golino e Alba Rohrwacher, secondo le linee guida del Sardegna Green Film Shooting, il protocollo sostenibile elaborato dalla Fondazione per azzerare l’impatto ambientale dei set nei territori. Il film, molto atteso da pubblico e critica, è sostenuto dai fondi della Legge Cinema regionale nonchè beneficiario del supporto creativo e dell’assistenza logistica (casting e location scouting) della Sardegna Film Commission.Anche i talents isolani sono coinvolti nella promozione della sostenibilità: il regista Peter Marcias presenterà il 25 maggio, nell’ambito del Cannes Short Film Corner 2017, il corto di animazionecon i disegni di Riccardo Atzeni, prodotto dalla Sardegna Film Commission con Capetown nell’ambito del progetto Heroes 20.20.20. (format sulla sostenibilità ideato dalla Fondazione con fondi europei).L’animazione “Made in Sardegna” sarà presente a Cannes anche con, l’ultimo lavoro del noto sceneggiatore e autore Bepi Vigna prodotto da Zena Film, a testimonianza di un settore, quello dell’illustrazione, da sempre forte in Sardegna ma che vive oggi una interessante evoluzione verso nuove forme di fruizione.La delegazione della Film Commission sarà impegnata nella valorizzazione delle produzioni dei talents sardi: presenterà ali progetti in sviluppo, produzione e post produzione in Sardegna presenti nel catalogo realizzato appositamente per l’edizione 2017 del Festival, tra i quali, i progetti di Paolo Zucca, Monica Dovarch, Alberto Diana, Antonello Murgia, Paola Sini, Gianluca Medas, Francesca Lixi, Graziano Chiscuzzu e Gianfranco Cabiddu, reduce dai successi del tour americano de La Stoffa dei sogni (premiato allo Houston Film Festival e al Washington Filme Festival) il cui nuovo progetto verrà presentato anche all’American Pavilion. A sales agent e distributori verranno invece presentati: Nel mondo grande e terribile di Daniele Maggioni, Maria Grazia Perria e Laura Perini, Lunadigas di Marilisa Piga e Nicoletta Nesler e Chi salverà le rose? di Cesare Furesi.Tra le attività della Fondazione, prosegue l’impegno per la parità di genere nel settore del cinema e dell’audiovisivo con la partecipazione al “Diversity Day: Women in Formation Short Film Showcase” (con la delegazione Women in Film & Audiovisual - Sardegna).Attenzione anche per l’innovativo settore della Virtual Reality, su cui la Fondazione sta lavorando con alcuni partner istituzionali isolani, dal 2016.Infine, due appuntamenti dedicati ai giovani talenti: il 22 maggio all’interno del calendario degli appuntamenti dell’Italian Pavillion verrà presentato il corto Waiting for del regista Matteo Pianezzi, mentre il 26 maggio verrà presentato allo Short Film Corner il corto Cordelia- The K. Sisterhood di Madel Nieddu Fresi e Guy Stephens, interpretato da Sandra Ceccarelli, premio Coppa Volpi a Venezia e da Isolda Dychauk, star della serie tv The Borgias, con i costumi di Olga Yanul, fashion editor di Vogue.Il Festival di Cannes rappresenterà inoltre una importante occasione di valorizzazione per prodotti d’eccelenza “Made in Sardegna”, grazie alla presenza dei prodotti delle Distillerie RAU e degli occhiali da sole SWANGLASSES, sponsor al Padiglione Italia per Cannes 2017.