KOCH MEDIA - Le uscite di giugno 2017

16/05/2017, 11:45

Dopo “”, il tour a tre dimensioni alla scoperta della Grande Arte prosegue con “”, disponibile dal 22 giugno 2017 in formato DVD e Blu-Ray 2D/3D + 4K dopo un sorprendente successo nelle sale. Una straordinaria produzione cinematografica firmata Sky e Centro Televisivo Vaticano, resa unica dal coinvolgimento inedito del 3D e del 4K. Realizzato in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia indetto da Papa Francesco, il film si snoda dalla basilica paleocristiana su cui sorse San Pietro sino alla grandiosità del Barocco attraverso le preziose opere dell’arte medievale e rinascimentale, scegliendo come fil rouge alcuni brani di “Passeggiate Romane” di Stendhal (1783-1842), il celebre scrittore francese che nel primo Ottocento visitò le quattro chiese durante il suo Grand Tour in Italia, interpretati nel film dalla voce narrante di Adriano Giannini. L'esclusivo booklet dell’edizione home video sarà a cura di Rossella Farinotti, con il prezioso contributo di Claudio Strinati, celebre storico dell’arte, e di Mons. Dario Edoardo Viganò, Prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede.Dalla Città Eterna Koch Media ti porta nella Napoli di “”, in uscita dal 22 giugno in DVD, Blu-Ray e digital download dopo un successo di critica e di pubblico. L’attore Fortunato Cerlino, indimenticato Don Pietro Savastano di Gomorra, e Michele Riondino interpretano due Falchi, poliziotti della sezione speciale della Squadra mobile di Napoli che, in sella alla loro moto, portano la legge tra i vicoli più malfamati della città, usando spesso metodi poco convenzionali. Il regista Toni D’Angelo, candidato ai David di Donatello come miglior regista esordiente e figlio del cantante Nino (qui autore della colonna sonora), racconta una storia al confine tra bene e male: la vita dei due poliziotti, già ricca di tensione, viene sconvolta da una tragedia personale e professionale. In preda allo sconforto e assetati di vendetta, ingaggeranno una lotta senza esclusione di colpi contro una potentissima e spietata organizzazione criminale cinese.Cast stellare per “”, disponibile a partire dall’8 giugno in formato DVD e in digital download. Matt Dillon, Naomi Watts e Norman Reedus sono i protagonisti di questo grande successo di pubblico e critica, nominato al prestigioso Tribeca Film Festival e assolutamente inedito in Italia. Melissa (Naomi Watts), è la commessa di un minimarket che vive in un motel assieme a Richie (Matt Dillon), il suo compagno paraplegico e con problemi d’alcol. La loro difficile vita nelle squallide periferie della Florida viene rallegrata dalla notizia della gravidanza di lei, ma quando tutto sembra andare finalmente per il verso giusto, ricompare un fantasma dal passato, l’ex fidanzato di Melissa, Justin (Norman Reedus).Dai creatori di “Alien 3” e “Alien - La clonazione”, arriva il film dal sapore carpenteriano “”, disponibile in DVD e Blu-Ray dall’8 giugno. Un horror fantascientifico, diretto da Alec Gills, mago degli effetti speciali di Predator, Alien, Cast Away e Alien. Realizzato con grandi effetti speciali, il film racconta la vicenda di un gruppo di studenti universitari guidati dal comandante Graff (Lance Henriksen) che si avventura nel mare di Bering per studiare l’effetto del riscaldamento globale su un branco di orche. A bordo del peschereccio Harbinger, l’equipaggio si imbatterà in un relitto sovietico incastonato nei ghiacci. Lì troveranno delle terrificanti creature geneticamente modificate che metteranno il gruppo di ragazzi in estremo pericolo.In arrivo anche la commedia brillante “”, disponibile dall’8 giugno in versione DVD e in digital download. Lo sceneggiatore Jamie Linden, autore di “Dear John”, “Money Monster” e “We are Marshall”, dirige la star de “I guardiani della Galassia” Chris Pratt e il “Magic Mike” Channing Tatum in un film che ha il ritmo frizzante della serie tv “Friends”. Un gruppo di ex compagni di classe del liceo si rivede dieci anni dopo il diploma. Jake (Channing Tatum), fidanzato da tempo e ormai pronto a chiedere la mano della sua donna, si imbatte nell’amore del liceo, Mary (Rosario Dawson). Il suo amico Cully (Chris Pratt), sposato con una ex cheerleader, si reca alla riunione per chiedere scusa ai compagni per averli tiranneggiati.Smessi i panni del Babbo Natale più cattivo di sempre, Il premio Oscar Billy Bob Thornton torna dietro la macchina da presa con “”, disponibile in home video dall’8 giugno in formato DVD e Blu- Ray e in digital download. Il regista dirige un cast stellare che colpisce al cuore, dove spiccano i nomi di Robert Duvall e Kevin Bacon. Presentato al Festival Internazionale di Berlino, il film racconta la storia di Jim Caldwell (Robert Duvall) che, abbandonato dalla moglie Naomi (Tippi Hedren), fuggita in Inghilterra dove si è innamorata di un altro, ha cresciuto da solo quattro figli: Carroll (Kevin Bacon), Skip (Billy Bob Thornton), Jimbo (Robert Patrick) e Donna (Katherine LaNasa). Alla sua morte, Naomi esprime come ultima volontà quella di essere seppellita negli Stati Uniti. Suo malgrado Jim è costretto ad incontrare Kingsley Bedford (John Hurt), l’uomo che gliel’ha portata via.Direttamente dai prestigiosi Festival di Los Angeles, San Francisco e Londra arriva in home video “”, disponibile in DVD e Blu-Ray dal 22 giugno. Il regista di “Boyhood” e “School of Rock” Richard Linklater dirige un gruppo di veri fuoriclasse, composto da Jack Black, Shirley MacLaine e Matthew McConaughey, in una commedia travolgente e ispirata a una storia vera. Bernie Tiede (Jack Black) lavora come assistente in un’agenzia di pompe funebri e non perde l’occasione per portare un sorriso o regalare conforto ai parenti dei defunti durante le esequie. È proprio durante il funerale dell’anziano signor Nugent che Bernie conosce la moglie dell’uomo, Marjorie (Shirley MacLaine), una ottantenne riservata e devastata dal dolore. Tra il ragazzo e la vedova s’instaura subito un forte legame d’amicizia che comincia a incrinarsi pian piano a causa della possessività di lei.In arrivo anche un nuovo capitolo dell’amatissima serie targata Rainbow “” “” sarà disponibile dall’8 giugno in formato DVD. Perfettamente in equilibrio tra animazione e live action, questa premiatissima serie porta sul piccolo schermo le avventure della dodicenne Mia nel mondo parallelo di Centopia, un regno abitato da unicorni, elfi e altre creature magiche. In questo nuovissimo volume, Mia e i suoi amici dovranno recuperare gli anelli che costituiscono la corona di Ono, padre di Onchao. Essa è la chiave per l’Isola Arcobaleno, nella quale si trova un importante ingrediente per l’antidoto alla pozione del uido verde (pozione di Rixel).In uscita anche due nuovissimi titoli targati Midnight Factory, sempre pronta a regalare brividi di terrore anche in estate. L’inedito “” sarà disponibile a partire dall’8 giugno in DVD e Blu-ray, due imperdibili edizioni limitate corredate da un booklet esclusivo, e in digital download. Oz Perkins, figlio dell’attore Anthony Perkins, indimenticato protagonista di “Psycho” di Hitchcock, debutta dietro la macchina da presa con un “Donnie Darko” in versione demoniaca, dirigendo un cast di attrici giovani e promettenti. Kat (Kiernan Shipka) e Rose (Lucy Boynton) sono due matricole iscritte ad un Istituto cattolico femminile, il Bramford Collage: l’unica cosa che sembrano avere in comune è il fatto di essere le sole due studentesse a non tornare a casa per la pausa di metà semestre. Rose ha inventato una scusa per non fare i bagagli mentre i genitori di Kat sembrerebbero essersi dimenticati di andarla a prendere. Sole, tutt’altro che amiche, le ragazze si ritrovano a vivere una convivenza forzata all’interno di un campus deserto. Alla loro vicenda si affianca quella di Joan (Emma Roberts), giovane donna dal passato oscuro, forse fuggita da un reparto psichiatrico.Sempre dalla Fabbrica del Male è in arrivo il disturbante “”, in uscita in edizione limitata dall’8 giugno in formato DVD e Blu-Ray, entrambe contenenti un booklet da collezione, o in digital download. Il regista Kevin Smith, autore di film cult come “Clerks” e ”Dogma”, dopo il folle e grottesco “Tusk” realizza un horror allo stato puro, trionfatore al Fangoria Chainsaw Awards e al Sitges, due dei festival di genere più importanti del mondo. Tre amici organizzano una serata trasgressiva con una donna conosciuta su internet. L’appuntamento che doveva aprire le porte al sesso di gruppo, si rivela una tremenda trappola per i tre ragazzi. Nel cast anche i volti noti e amatissimi di Michael Parks, qui nei panni di un folle e sanguinario predicatore, e l’inconfondibile John Goodman.Giugno sarà un grande mese anche per gli appassionati di anime. Si comincia con il secondo capitolo della mitica serie animata “”, disponibile dal 22 giugno in un imperdibile cofanetto composto da 10 DVD. Tratto dal fumetto di culto di Akira Toriyama, Dragon Ball Z narra le avventure di Goku, ormai divenuto adulto: cinque anni dopo la fine di Dragon Ball, ritroviamo il protagonista ormai ventiquattrenne e padre di un bambino di nome Gohan. Radish, un essere sconosciuto, giunge sulla Terra a bordo di una navicella spaziale e rivela a Goku di essere il suo fratello maggiore. Entrambi appartengono a una razza aliena quasi estinta chiamata “Saiyan”.Sempre a partire dal 22 giugno, in formato DVD e Blu-Ray, arriva l’attesissimo “”, per la prima volta in home video. Tratto dal manga che ha venduto milioni di copie nel mondo, “The Lost Canvas” narra la storia della Guerra Sacra avvenuta nel XVIII secolo (243 anni prima della serie originale “I cavalieri dello Zodiaco”) ed è incentrata sul rapporto tra Aron e Tenma, due ragazzi che, un tempo amici, sono destinati a combattere in due diverse fazioni: quella di Ade e quella di Atena. Prodotto dalla TMS Entertainment, tutte le armature dei dei mitici eroi sono state ridisegnate in maniera innovativa e differente rispetto all’anime classico.A oltre 30 anni di distanza dalla sua messa in onda, arriva per la prima volta in home video il cult “”, disponibile in versione DVD e Blu-Ray (per la prima volta quindi anche in alta definizione) a partire dal 22 giugno: un imperdibile cofanetto, composto rispettivamente da 5 dischi nell’edizione BD e 9 in quella DVD, che conterrà l’intera prima stagione della serie in versione non censurata. Tratto dal celebre manga di Tsukasa Hōjō, la serie animata vede protagoniste tre giovani e bellissime sorelle, Sheila, Kelly e Tati, che gestiscono il caffè “Occhi di gatto”. Il locale è in realtà una copertura: le sorelle sono, infatti, una celebre banda dedita al furto di opere d’arte, anch’essa chiamata Occhi di Gatto, che così firma i biglietti da visita lasciati sulla scena dei furti. Entrambe le edizioni home video contengono un booklet da collezione di ben 36 pagine, con sinossi di ogni episodio e imperdibili illustrazioni.