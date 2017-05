DA GRANDE - Il film culto con Renato Pozzetto in dvd

22/05/2017, 10:33

Carlo Griseri



Per chi ha vissuto la propria adolescenza a fine anni '80 il cinema italiano non riservava molte soddisfazioni, a dire il vero. Un faro in quel periodo è sicuramente stato, a cui si devono alcuni film di culto trans-generazionali (come "Il ragazzo di campagna", uscito in dvd qualche settimana fa...):è stato sicuramente il punto più alto qualitativamente, capace anche di ottimi incassi (oltre 6.5 miliardi di lire!) e vincitore nel 1988 di un Nastro d'Argento per il migliore soggetto.Un film che fece epoca, che anticipò di alcuni mesi la versione statunitense con Tom Hanks protagonista ("Big"), un "remake" mai dichiarato e quindi non ufficiale: ora esce in home video, in un dvd privo di extra (un bel documentario sul "caso" ci sarebbe stato bene) ma comunque prezioso, a 30 anni dall'uscita in sala.. Marco ha 8 anni e la sua famiglia lo assilla con mille paure e pressioni. E' talmente stufo che desidera crescere tutto insieme, e la cosa incredibile è che ci riesce! Si ritrova quindi con un corpo da quarantenne ma l'ingenuità e il modo di fare di un bambino di 8: non sarà facile per lui trovare un equilibrio in questa contraddizione. Anche perché la maestra comincia a ricambiare le sue attenzioni sentimentali...VIDEO 16/9 1.66:1DURATA 87'AUDIO Dolby Digital Dual Mono | ItalianoSOTTOTITOLI Italiano per non udentiEXTRA Trailer