LETTERE A MIA FIGLIA - Il dolce sapore del ricordo

Leo Gullotta in "Lettere a mia Figlia"



20/05/2017, 11:30

La Redazione



Il presente e il passato si confondono nella memoria di Mario (), un anziano musicista che soffre di Alzheimer. Mentre la malattia avanza e “il tempo non fa più da fissativo ma da solvente” l’uomo scrive lettere all’amata figlia Michela.Il registamostra con delicatezza la malattia dal punto di vista di chi ne soffre: lo spaesamento ai primi incontrovertibili segni di peggioramento, la confusione mentre il presente sfugge e il passato è l’unica cosa che resta ben impressa nella memoria.Sullo sfondo, ma ben visibile, la sofferenza di Michela (Diane Patierno) che assiste il padre e lo vede perso in un mondo per lei inaccessibile. Un mondo che, al contrario, lei continuerà a popolare sempre, nell’immagine della sua infanzia (Viola Varlese).” racconta l’uomo dietro la malattia, con i suoi rimpianti, la nostalgia per il passato, l’affetto per le persone care.