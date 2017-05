"I Viaggiatori della Sera", Tognazzi e Vanoni in dvd

19/05/2017, 10:28

Carlo Griseri



Lo ammetto, ignoravo l'esistenza di un film come "". Benedetti siano i dvd e i recuperi tra le uscite in home video: a maggio 2017 vede la luce grazie a Mustang (distribuzione CG Entertainment) questo bizzarro film di "fantascienza", diretto dae da lui stesso interpretato insieme aIl signor Galli, nome d'arte Orso Scoppiato, è un cinquantenne disc-jockey che nel suo paese è sotto il controllo dell'esercito della Salute Pubblica: è costretto da questo organo ad abbandonare il suo lavoro e a trasferirsi insieme a moglie, figli e nipotino in una futurista località di vacanza, dove vigono regole strane. Tutto è organizzato, infatti, per condurre gli ospiti al Gran Giuoco: chi vince è spedito in una misteriosa crociera dalla quale, sembra, nessuno è mai tornato....Nessun extra, purtroppo, ma già avere tra le mani un dvd con questa perla è importante...VIDEO 16/9 1.85:1DURATA 107'AUDIO Dolby Digital 2.0 | ItalianoN. DISCHI 1SOTTOTITOLI Italiano per non udenti