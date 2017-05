CANNES 70 - Il cinema italiano e quello svizzero sulla Croisette

16/05/2017, 09:06

Augusto Orsi



A seguito dei moti del maggio francese nel 1968, nel '69 venne inaugurata lasezione dedicata alle opere di avanguardia. Un’impressionante colonna vertebrale franco-americano-italiana, una grande diversità di generi cinematografici e diversi grandi cineasti compongono un programma caratterizzato da numerosi film vicini alla realtà, questa è la sintesi delle componenti della 49a Quinzaine des réalisateurs che si terrà dal 18 al 28 maggio nell’ambito delLa Francia è in pole position con cinque rappresentanti, di cui tre sono nomi immancabili del cinema d’autore mondiale:che aprirà questa sezione parallela cannense cone la sua commedia musicale, econ. Li accompagnanocone il documentariodiun attore-produttore-regista molto noto in Afghanistan...La delusione nata dal fatto che nessun film italiano era nel Concorso si è ora cambiata in soddisfazione in quanto sonoi lungometraggi italiani nella Selezione Ufficiale.in Un Certain Regard,nella Quinzaine des Réalisateurs,di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia nella Semaine de la critique.La Quinzaine des réalisateurs conferma la sua predilezione per il cinema italiano con tre film della generazione emergente: il primo lungometraggio di) e le opere seconde di(A Ciambra; coprodotto da Francia e Germania), rivelatosi nel 2015 alla Semaine de la Critique condiDei sei quello che ci riguarda più da vicino èdi Leonardo di Costanzo in quanto è coprodotto dall’Amka Films della conosciuta e apprezzata produttrice ticinese Tiziana Soudani. Il film, interpretato dalla coreografa e danzatrice Raffaella Giordano e dall’esordiente Valentina Vannino, è ambientato nella periferia napoletana all'interno di un centro di accoglienza. "Non è un film sulla camorra, è un film su chi ci convive", spiega di Costanzo, documentarista premiatissimo nel 2013 per l'opera prima di fiction L'intervallo. Scritto dal regista con Maurizio Braucci e Bruno Oliviero, L'intrusa è prodotto da Tempesta con Rai Cinema, Amka Films Productions.nella Quinzaine., di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, alla cui produzione ha partecipato anche la RSI, aprirà la Settimana della Critica. Il film, con l'attrice bernese, si svolge in Sicilia e parla di Luna, una ragazza che, non potendo accettare la scomparsa misteriosa di Giuseppe, suo compagno diclasse 13enne, si appresta a "scoprire un mondo oscuro e ignoto. La coproduzione franco-svizzeradi Barbet Schröder, sarà proiettata nell'ambito delle Séances Spéciales del festival. Il film segue il percorso di un influente monaco buddista di 75 anni in Birmania. Infine, il documentariodella ginevrina Maryam Goormaghtigh è stato selezionato per aprire la sezione parallela dell'ACID, l'associazione per la diffusione del cinema indipendente.