4 Giorni Corti: vince “Rimani”

15/05/2017, 19:39

E’ “Rimani” della troupe Wabi Sabi il vincitore assoluto della 11^ edizione della gara ‘4 Giorni Corti’, vero cuore pulsante del. La Giuria di Qualità composta da esperti del settore (il musicista e operatore culturale Giorgio Casadei, le giornaliste Flavia Fratello e Serena Fregni, gli attori Beatrice Schiros e Daniele Sirotti ) ha assegnato al corto diretto da Riccardo Cucco, il primo premio da 1500 euro con la seguente motivazione: “Una storia classica, raccontata con uno stile contemporaneo in cui sentimenti, azione ed emozioni trovano ritmo nel montaggio, naturalezza nella recitazione e nell'indovinato connubio tra la colonna sonora originale e le immagini» è la motivazione della giuria di qualità”.Assegnate anche due menzioni speciali del valore di 200 euro l’una: la prima al corto e a “Piacere di Conoscerti” della troupe Digital Fly, “Per regia e montaggio”; la seconda a “Orchidea” di Banana Film, “Per la fotografia”.Durante il Galà di Chiusura andato in scena ieri sera alla Sala Cinema Teatro Troisi di Nonantola con la partecipazione di centinaia di persone – che hanno riempito già dalle 20.30 il cinema ma anche le sale messe a disposizione dall’Associazione La Clessidra e il Vox nonché lo spazio esterno davanti al Troisi allestito per l’occasione con uno schermo gigante – sono stati assegnati anche il premio del pubblico e il premio delle troupe finaliste dedicato alla memoria dello scrittore e videomaker Nicolò Gianelli, andati rispettivamente al corto "Le cose che so della vita" della troupe Cinedelirium e nuovamente al corto “Orchidea” della troupe Banana Film. Nota di merito a “Il contatto” della troupe Facciamo Senza, “Per l'approccio ironico al tema e un uso non scontato degli elementi scenici”.