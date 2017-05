LE CANZONI - Il sogno della musica, nonostante tutto

26/05/2017, 20:00

Carlo Griseri



Quando vivi in un contesto disagiato, i tuoi genitori faticano ad arrivare a fine mese, le "speranze" sono poche e il futuro resta una grande incognita minacciosa, ci si attacca a tutto. Non si può biasimare chi si aggrappa ai sogni, anche se la sensazione è che sia pura illusione...ha sei anni, gli piace cantare "", Non è intonato, glielo dicono chiaramente. Ma la passione per la musica è tanta, i suoi genitori decidono che deve sfondare nel settore e iniziano a proporlo nelle piazze (fisiche e televisive), puntando sulle cover (una, in particolare) di brani neomelodici in voga.A Palermo il terreno è fertile, un bimbo canterino diventa facilmente protagonista di abborracciati show tv, Vincenzo (il "", come recitano i manifesti realizzati dal padre) diventa protagonista anche di videoclip e di registrazioni in studio."Non ha voce, non potrà mai cantare dal vivo, dovrà essere sempre in playback": le parole senza possibilità di replica del produttore musicale non scalfiscono i sogni, quando non c'è altro intorno. Come una moderna "baby Jane" di periferia, Vincenzo prosegue il suo percorso...dirige una produzione CSC con grande rispetto nei confronti del suo piccolo protagonista, dipingendo un ritratto delicato (ma, inevitabilmente, spietato) dell'odierno quotidiano.