Il CSC Animazione al Salone del Libro di Torino

15/05/2017, 12:13

Ilsarà presente ale all'eventopresso lo Stand del Banco Alimentare Piemonte Onlus (T17, Padiglione 3) verrà presentato lo spot in animazione "" realizzato da cinque allievi del secondo anno di corso del CSC Animazione: Leonardo Altieri, Giacomo Bianchi, Jacopo Martinello, Simone Stassano, Marco Raffaelli.Questo spot, ideato e realizzato per il Banco Alimentare, è volto a sensibilizzare i consumatori ad una corretta identificazione dei termini entro cui consumare gli alimenti, con l’obiettivo di promuovere azioni d’acquisto e consumo più consapevoli in un’ottica di riduzione dello spreco, questione etica ormai fondamentale e tema di grande importanza per l’equilibrio del pianeta.Nella medesima occasione verràche gli allievi del 1° anno hanno ideato per il progetto del Banco Alimentare “Non di solo pane vive l’uomo” curato da Daniela Giuffrida (progetto di solidarietà che si pone come obbiettivo la raccolta di 1000 libri per persone in situazione di svantaggio sociale).sempre al Salone, presso l'Arena Bookstock verrà presentato lo spot in animazione "" realizzato da altri cinque allievi del secondo anno di corso del CSC Animazione: Sara Binetti, Melania Campanaro, Sara Crippa, Francesco Corrado, Andrea Parisella coordinati dalla docente Laura Fiori.Questo spot è stato prodotto dal CSC Animazione nell’ambito del progetto per le scuole “Potere alla Parola”, promosso e ideato dal comitatodi Torino in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino con l'intento di promuovere un uso consapevole e corretto del web e dei canali social nel rapporto fra i generi.Infine,, il CSC sarà presente anche all'eventoorganizzato da NESXT (progetto ideato e curato dall’Associazione ArteSera, promosso da CRT, sostenuto dalla Città di Torino e dal GAI); nella splendida cornice urbana di piazza Emanuele Filiberto il CSC Animazione presenta una raccolta di cortometraggi prodotti come saggi di diploma selezionati e premiati ai maggiori festival internazionali: eterogenei per stili e tematiche, per offrire una bella panoramica sulle potenzialità creative dei giovani artisti che studiano al CSC Animazione e vi realizzano i loro primi lavori.Le iscrizioni al corso in animazione - tramite il sito www.fondazionecsc.it - si aprono il 25 maggio 2017 sino al 5 settembre 2017.