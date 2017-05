A Cagliari dal 18 maggio al 15 giugno la prima edizione speciale di LIFE AFTER OIL

15/05/2017, 11:52

L'Associazione Culturale Sardegna in Movimento di Cagliari e LIFE AFTER OIL Associazione Culturale di Sassari organizzanoche si terrà a Cagliari presso il Jester Club di Via Roma 257, tutti i Giovedì dalle ore 20:00, dal 18 Maggio al 15 Giugno.Una selezione diracconterà le prime tre edizioni della manifestazione ideata e diretta dal regista Massimiliano Mazzotta, tenutesi a Martis nel 2014 e nel 2015 e a Stintino nel 2016.Si aggiunge dunque alla rete internazionale di LIFE AFTER OIL IFF, Skepto IFF di Cagliari.La rete raccoglie diverse realtà tra cui International Short Film Festival di Bangalore (India), Rajasthan IFF di Jaipur (India) e Milano Film Festival. Si continua così a consolidare lo sviluppo di collaborazioni con associazioni locali, nazionali ed internazionali, per esprimere e rafforzare lo spirito nomade che caratterizza LIFE AFTER OIL IFF e la sua visione "olistica", secondo la quale ogni luogo è tutto il pianeta e tutti siamo responsabili del luogo in cui viviamo, vivremo e vivranno i nostri figli. Ovunque cresceranno.Si inizia il 18 Maggio con, inchiesta realizzata nel 2015 dal regista Massimiliano Mazzotta, che indaga sulla vicenda del PSA (Piano di sviluppo aeroportuale Aeroporto di Cagliari-Elmas).Il 25 Maggio per la sezioneverrà presentata una selezioni di cortometraggi di registi sardi che hanno partecipato alle edizioni precedenti del festival e INCHIESTA A PERDADEFOGU, il docufilm del 1961 di Giuseppe Ferrara, scomparso il 25 giugno 2016. Ferrara oltre ad aver premiato OIL di Massimiliano Mazzotta (Motivazione: " Per la rabbia militante con cui documenta la delittuosità di un sistema industriale") era presidente onorario dell'Associazione Culturale LIFE AFTER OIL. Dalla quarta edizione del festival il premio miglior documentario verrà intitolato al maestro.25 Maggio - LIFE OF SARDINIA short-films:INCHIESTA A PERDASDEFOGU, 1961, by Giuseppe Ferrara, Doc 10'COLORI PRIMARI, 2016, by Monica Dovarch, Doc 16'DEATH AFTER OIL, 2015, Nicola Garau, Fiction 6'LADIRI, 2014 by Andrea Mura, Doc 8'L'ISOLA DEL SOLE NERO, 2015, by Andrea Arena, Doc 15'MARTIS, 2015, by MartisFilmLab, Doc 30'NODAS, 2015, by Andrea Mura e Umberto Cao, Doc 20'STRASCICO A NORD, Sardegna 2015, by Fabian Volti, Doc 24'Il 1° Giugno è in programma il docu-filmdi Fredrik Gertten, un documentario di 88 minuti che ci conduce fra i cicloattivisti di alcune grandi metropoli e indaga su come l'automobile si è affermata come mezzo di trasporto più utilizzato nel mondo.L'8 Giugno LIFE AFTER OIL IFF propone una selezione di cortometraggi internazionali:BENDITO MACHINE IV, Spain 2014 by Jossie Malis, Animation 10'MY FOREST, Belgium 2014 by Sebastien Pins, Fiction 6'HIJOS DE LA TIERRA, Spain 2014, by Patxi Uriz e Axel '0 Mill, Doc 30'OIL SMELL, Russia 2016, by Irinia Vlasova, Doc 13'UNE PASSION D'OR ET DE FEU, Belgium 2014 by Sebastien Pins, Fiction 6'VOS LARMES SONT NOTRE ENERGIE, France 2016 by Robin Vies, Fiction 26'Il 15 Giugno a chiudere la rassegna saràdi Valentin Thurn, regista tedesco vincitore di numerosi premi internazionali, che indaga la produzione agroalimentare sostenibile e insostenibile in giro per il pianeta, in previsione del traguardo di 10 miliardi di abitanti della Terra nel 2050.