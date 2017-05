BOX OFFICE - "Alien: Covenant" guadagna il primo posto

15/05/2017, 09:16

Antonio Capellupo



Dall'8 al 14 maggio in Italia ha trionfato lo sci-fi.Il film più visto in sala è stato "" di Ridley Scott che ha totalizzato € 1.135.379 grazie a 151.841 fan della serie.Seconda posizione per "" di Guy Ritchie che porta a casa € 858.609 con 169.481 spettatori.Chiude il podio "" di James Gunn che aggiunge al suo totale € 738.606 con 176.293 accessi.Ottava posizione per "" di Francesco Bruni con un guadagno di € 249.009 e 39.247 presenze.Nono "" di Gianni Amelio che incassa € 247.172 con 56.136 spettatori.Questa la Top10 completa secondo dati Cinetel:1 ALIEN: COVENANT - € 1.135.379 - 151.8412 KING ARTHUR: IL POTERE DELLA SPADA - € 858.609 - 169.4813 GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2 - € 738.606 - 176.2934 FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - € 647.802 - 161.2885 BABY BOSS - € 411.825 - 115.4636 GOLD - LA GRANDE TRUFFA - € 317.337 - 76.9027 THE CIRCLE - € 256.654 - 68.5068 TUTTO QUELLO CHE VUOI - € 249.009 - 39.2479 LA TENEREZZA - € 247.172 - 56.13610 FAST & FURIOUS 8 - € 242.792 - 64.631