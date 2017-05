LIBERAMI - In dvd il doc italiano più premiato dell'anno

15/05/2017, 10:08

Carlo Griseri



Vincitore, meritatamente, a Venezia 2016 del premio principale della sezione Orizzonti, "" diha già partecipato a oltre trenta festival in tutto il mondo, vincendo premi e ottenendo quasi ovunque ottimi riscontri critici. Alla sua uscita in sala, a fine settembre, è stato però schiacciato dalla consueta ingestibile mole di novità che invadono i cinema italiani dopo la fine dell'estate, e in pochi hanno avuto occasione di vederlo.Ora è possibile recuperarlo, grazie all'uscita in: un dvd da non mancare, anche se - dispiace - completamente privo di extra.... Un film sul ritorno dell’esorcismo nel mondo contemporaneo. Il nostro mondo. Ogni anno sempre più persone chiamano "possessione" il loro malessere, in Italia, in Europa, nel mondo. La Chiesa risponde all’emergenza spirituale nominando un numero crescente di preti esorcisti ed organizzando corsi di formazione. Padre Cataldo è un veterano, tra gli esorcisti più ricercati in Sicilia e non solo, celebre per il carattere combattivo ed instancabile. Ogni martedì Gloria, Enrico, Anna e Giulia seguono, insieme a tantissimi altri, la messa di liberazione di padre Cataldo e cercano la cura ad un disagio che non trova altrove risposte né etichette. Fino a dove ognuno di noi, credente o meno, è disposto ad arrivare purché qualcuno riconosca il nostro male? Cosa siamo disposti a fare per essere liberati qui ed ora?VIDEO 16/9 1.78:1DURATA 90'AUDIO Dolby Digital 2.0 | Italiano - Dolby Digital 5.1 | ItalianoSOTTOTITOLI Italiano per non udenti