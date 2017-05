Riapre il Cinema Alcazar di Roma con il nome "Live Alcazar"

14/05/2017, 18:08

Rinasce lo storico cinema. Si chiamerà“Victoria” di Sebastian Schipper sarà il primo film in programmazione. Il cinema riapre proprio con questo titolo dopo la proiezione de L’Attimo Fuggente di Peter Weir di mercoledì 10 maggio per ricordare il primo film che, nel 1987, aveva inaugurato lo storio cinema romano.“Victoria” girato in un unico pianosequenza, sarà programmato per due settimane. Il 15-16-17 maggio alle ore 21.00 e il 22-23-24 maggio sempre alle ore 21.00.E’ un film da vedere, realizzato in una notte a partire da una sceneggiatura di sole 12 pagine. 120 minuti in tutto. Il film, che racconta due ore della vita dei sui protagonisti, è stato girato nel 2015 e ha fatto vincere al suo operatore, Sturla Brandth Grøvlen, un Orso d'argento per il suo contributo artistico. Un film sorprendente e osannato dalla critica, in Germania è stato scelto per concorrere agli Oscar come miglior film straniero, ma non è stato ammesso perchè parlato prevalentemente in inglese e non in tedesco.Quel che Victoria mette in scena è lo scorrere di sole due ore. Pur non essendo il primo film che si svolge nel medesimo arco cronologico della storia che vi è raccontata, è forse il più efficace nel renderne la brevità.In Victoria è facile perdersi seguendo la protagonista e la sua parabola in un intreccio a tratti inestricabile o seguendo la maniera in cui Laia Costa e Frederick Lau interpretano i propri personaggi.Un film vorticoso e trascinante nel suo unico flusso narrativo. In Italia è arrivato solo a Marzo di quest’anno grazie a Movies inspired e alvede la sua prima romana. La rinata sala di Trastevere non sarà solo un cinema ma uno spazio polivalente per musica, teatro, arte con annesso bistrot.