Dario Marianelli e "La vita è bella" a CinemaItaliaUK

14/05/2017, 09:08

è orgogliosa di invitarvi ad una proiezione special di “”, il film di Roberto Benigni che sancito la consacrazione internazionale del comico italiano, vincendo ben tre premi Oscar: miglior attore, miglior colonna sonora a Nicola Piovani e miglior film straniero. La proiezione si terrà domenica 21 maggio alle 19 al Regent Street Cinema.“Benigni è riuscito a creare una situazione in cui la commedia è coraggio “ (Janet Maslin, New York Times). La difficile scommessa di riuscire a raccontare una favola nel drammatico contesto dell’Olocausto viene vinta da Benigni con un film che ha commosso il mondo e vinto ben 73 premi internazionali tra i quali tre Oscar, il Grand Prix della Giuria al Festival di Cannes, un BAFTA e nove David di Donatello., compositore, in conversazione con Dimitri Scarlato, compositore, direttore d’orchestra e docente al Royal College of Music. Insieme, omaggiando le musiche del maestro Nicola Piovani, commenteranno un viaggio attraverso la musica da film italiana.Dopo il dibattito, CinemaItaliaUK offrirà un rinfresco con i prodotti di EtnaCoffee e il vino gentilmente offerto dal Consolato Italiano.