I premi dell’ottava edizione dello Skepto International Film Festival: vince "A Moment"

14/05/2017, 09:00

Lunghi attimi in attesa dell’esecuzione, un gruppo di condannati avvolti nella nebbia e un epilogo inatteso. L’atmosfera surreale del cortometraggio iraniano “t” dell’iraniano Naghi Nemati ha conquistato i giurati dell’ottava edizione delloe si è aggiudicato ilIldella manifestazione è invece "" corto francese del regista. Ilè andato a "" di Jessica Dürwald (Germania), un racconto per immagini su una fabbrica ittica norvegese. Per la sezione, ilè andato a "" di Juan Antonio Moreno Amador (Spagna).per "" del regista sardoIl premio per la sezione, decretato dalla giuria composta da Matt Willis-Jones e Nicola Piovesan, è andato a "" di Alberto Vázquez (SPA).per "" di David Coquard-Dassault (FRA), "" di Florian Heinzen-Ziob (GER) e "" di Mamadou Dia (SENEGAL-USA).Per il, invece, sarà necessario attendere il conteggio dei voti espressi attraverso il sito internet.