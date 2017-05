LUCE - Ritratto di una famiglia in crisi

13/05/2017, 14:36

Sala da pranzo in penombra, piatti e tazze sporche su una tavola ancora da sparecchiare, una mensola, una fotografia, volti che non si distinguono bene.E poi una stanza con le pareti pitturate di rosso, divani e sedie di una sala d’aspetto mentre l’orologio scandisce le 9.10. Per un lavoro misterioso, concorrono diversi uomini. Un lavoro per cui serve portare le analisi del sangue. E per cui pagano molto. Ma quando Anselmo () incontra suo padre () in quella sala d’aspetto la situazione si fa imbarazzante. Si tratta di un provino per un film porno.Marco Napoli con “” crea una commedia amara, con un inaspettato colpo di scena finale, innestando in una situazione surreale ansie e problematiche attuali come la disoccupazione, il precariato, l’incertezza per il futuro.