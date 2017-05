INDIZI DI FELICITÀ - Le sale UCI

12/05/2017, 18:05

Il 22 maggio arriva nelle multisale del Circuito UCI Cinemas l’anteprima di, il nuovo film di Walter Veltroni prodotto da Sky Cinema in collaborazione con Palomar che verrà presentato in anteprima in diretta via satellite in collegamento dall’Anteo SpazioCinema di Milano il 22 maggio alle 20.30 dal regista assieme a Ilaria D’Amico e Antonio Albanese per confrontarsi, prima della proiezione, sul tema chiave del film e domandarsi che cosa significhi oggi la parola felicità. Il lungometraggio, distribuito da Nexo Digital, sarà nelle sale anche il 23 e 24 maggio." sarà proiettato il 22 maggio 2017 alle 20.30 e il 23 e 24 maggio alle 18.00 e alle 20.00 nelle seguenti multisale del Circuito UCI: UCI Bicocca (MI), UCI Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Venezia Marcon, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Parco Leonardo (FM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto, UCI Verona.Le multisale che lo proietteranno solo il 22 maggio alle 20.30 e il 23 maggio alle 18.00 e alle 20.00 sono: UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Curno (BG), UCI Fiume veneto (PN), Multisala Gloria by UCI Cinemas, UCI Piacenza, UCI Perugia.