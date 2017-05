Assegnati i premi scuola dell'ottava edizione dello Skepto Film Festival

12/05/2017, 17:12

Sono il cuore pulsante dello, un’occasione conviviale per parlare di cinema con chi, il cinema, lo vive quotidianamente. Oggi alle 13 c’è stato il primo degli appuntamenti con gli Aperitivi Cinematografici 2017. Gli ospiti del Festival, i giurati e gli appassionati di cinema, di fronte ad un bicchiere di vino, in un'atmosfera rilassata, hanno discusso di cortometraggi, delle proprie esperienze e dei progetti per il futuro.Ma la terza giornata di Skepto era già stata aperta alle 10.30 dall’incontro con i ragazzi delle scuole di Cagliari: gli alunni del liceo Siotto Pintor di Cagliari, dell'istituto superiore Brotzu di Quartu del liceo artistico Foiso Fois di Cagliari hanno assistito ad una selezione di corti dalla sezione Antisocial Media. Quindi hanno visto i film realizzati dai loro coetanei degli istituti di tutta Italia che partecipano al premio Speciale Scuole.Come succede da anni, è proprio questo il premio assegnato per primo allo Skepto. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato “” girato dagli Alunni del Laboratorio Cinema e Tecniche Televisive della Scuola secondaria di I grado "M.N.G. Pepoli" - Poggio Mirteto (Rieti). Menzione Speciale per “” dell’Istituto Comprensivo Pietro Leo di Arbus, regia di Michele Gagliani.