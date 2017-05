Inaugurato al Museo Nazionale del Cinema il "Baby Pit Stop", un'area dedicata all'allattamento e alla cura del bambino

12/05/2017, 17:09

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino e l’UNICEF inaugurano il, un’area di sosta al piano terra della Mole Antonelliana per l’allattamento e la cura del bambino.Un angolo riservato, dotato di una comoda poltrona e di un tavolino per i piccini, permetterà alle mamme di allattare o curare il proprio bimbo in tranquillità, usufruendo anche di altri servizi a disposizione: scalda biberon presso la Caffetteria e fasciatoio alla toilette del piano.L’iniziativa, che è parte del Programma UNICEF Insieme per l’Allattamento – Ospedali&Comunità Amici dei Bambini, si affianca al progetto Nati per la Cultura: per un Museo Family and Kids Friendly." – ha dichiarato, Presidente dell’UNICEF Italia. “.”I “” sono degli spazi promossi dall’UNICEF appositamente pensati per le mamme e i loro bambini. Il termine pit stop è preso in prestito dalla Formula 1 dove indica, come noto, un’area di sosta per il rifornimento veloce di carburante, cambio gomme, ecc.. In questo caso il Baby Pit Stop (BPS) per le mamme e i bambini è invece un’area allestita dov’è possibile”." – sottolinea, Direttore pro tempore del Museo Nazionale del Cinema. "".Il Museo Nazionale del Cinema da anni porta avanti diversi progetti dedicati ai bebè, ai giovani, alle mamme e alle famiglie. In particolare, organizza per le famiglie visite tematiche, cacce al tesoro, laboratori, eventi a tema e feste di compleanno. Da anni promuove e aderisce a diverse iniziative family friendly tra cui FAMU – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, Disegniamo l’Arte, Kid Pass Day, Festival Nazionale dell’Educazione. L’Aula Paideia, realizzata in collaborazione con la Fondazione Paideia, è uno spazio e dedicato a ospitare le attività educative del Museo rivolte a tutti, in particolare a scuole, bambini e famiglie.La formazione del personale di sala e degli operatori didattici garantisce l’accoglienza anche dei più piccini e facilita l’esperienza di visita al Museo. E’ in corso una collaborazione con il vicino asilo nido KOALA, per un percorso di visita più adatto per i piccoli visitatori sotto i tre anni. La segnaletica interna indica la presenza di fasciatoi, ascensore per i passeggini e la nuova nata area Baby Bit Stop per l’allattamento e la cura del bambino.Al Cinema Massimo la rassegna Cinema con Bebè, organizzata in collaborazione con la rivista Giovani Genitori, offre proiezioni a misura di bambino e delle famiglie, con luci soffuse, volume ridotto, fasciatoio e merenda.In collaborazione con Casa UGI, CasaOz, ospedale infantile Regina Margherita e Fondazione Paideia il Museo progetta attività per bambini malati o con disabilità, con il coinvolgimento delle famiglie.