Antonio Banderas e Alec Baldwin diretti da Michael Radford in "Lamborghini - La Leggenda"

12/05/2017, 14:49

Il film sulla vita di, tratto dalla biografia ufficiale del figlioe prodotto dalla AMBI Media Group di Andrea Iervolino e Monika Bacardi, vedrànel ruolo di, fondatore della famosa casa automobilistica e creatore del celebre mito del Toro Miura enel ruolo del suo rivale di sempre Enzo Ferrari. Il candidato all'Oscar®("", "") dirigerà il film.AMBI Group diha opzionato i diritti di "", la biografia scritta da suo figlio Tonino Lamborghini, e sta finanziando e producendo il film sulla vita straordinaria di Lamborghini. Inoltre, i produttori hanno scelto lo scrittore/regista/produttore e vincitore di un Premio Oscar®("", "", "") per scrivere la sceneggiatura del film.AMBI Distribution, braccio di vendita del gruppo AMBI, sta gestendo le vendite globali e introdurrà il progetto ai buyers durante il Festival di Cannes.AMBI prevede l’inizio delle riprese di Lamborghini in Italia e in altre località del mondo che hanno giocato un ruolo fondamentale nella leggendaria vita dell'imprenditore italianoIl film ha il titolo provvisorio di "", ha dichiarato. "".ha aggiunto: ""., figlio di Ferruccio, imprenditore di accessori di lusso e scrittore di diversi libri sulla storia del padre, ha dichiarato "".Il biopic su Lamborghini copre la lunga vita dell'imprenditore, dalla sua esperienza con i veicoli militari durante la seconda guerra mondiale alla produzione di trattori (Lamborghini Trattori) all'inizio della sua carriera, fino alla progettazione e costruzione di quelle straordinarie auto sportive che rappresentano parte di quella importante eredità che ha lasciato al mondo dell’automotive e del design, grazie alla sua capacità di cambiare completamente i paradigmi automobilistici in termini di stile, meccanica e ingegneria.Il film racconta la straordinaria storia di un uomo, imprenditore illuminato, che ha contribuito a far tornare in piedi l’Italia dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, progettando trattori all’avanguardia e accessibili anche ai contadini in crisi per il dopoguerra e automobili che hanno rivoluzionato l'industria automobilistica globale dando lustro al nostro Paese." è anche una storia d'amore appassionata.è stato un vero “self made man”, un imprenditore eclettico che da solo ha creato un grande gruppo industriale, dai trattori alle auto, dai sistemi di riscaldamento e condizionamento all’oleodinamica. È stato anche un amante di automobili di lusso, tanto da avere un auto per ogni giorno della settimana, ma le passioni di Lamborghini si estendevano ben oltre il mondo meccanico. Il suo amore per le donne, uno stile di vita fuori dal comune – tra operai, contadini e celebrità da Dolce Vita – e la lungimiranza nella creazione di automobili di lusso strepitose ed ineguagliabili, sono state parte integrante della vita di Lamborghini e saranno al centro del film insieme alle celebri auto da lui inventate.