Su rai Storia "Phil Stern. Sicilia 1943, la Guerra e l’Anima"

Ezio Costanzo



12/05/2017, 13:25

Arrivato in Sicilia nel luglio del 1943 con le truppe americane del generale Patton per documentarne lo sbarco, nel dopoguerra è diventato il più grande fotografo dei divi di Hollywood e del jazz, amico di James Dean e apprezzato da Marilyn Monroe e da Frank Sinatra, oltre che fotografo ufficiale del presidente John Kennedy. A Phil Stern, e sul suo ritorno in Sicilia, è dedicato il documentario “”, di Ezio Costanzo e Filippo Arlotta, in onda sabato 13 maggio 2017 alle 21.10 su Rai Storia.A 93 anni Stern è tornato in Sicilia, nel luglio 2013, per inaugurare ad Acireale, in esclusiva mondiale, la sua mostra di immagini scattate durante la seconda guerra mondiale nell’isola. Nel doc, Phil Stern racconta i suoi ricordi in una lunga intervista, ambientata nei pressi della spiaggia dove sbarcò nell’estate del 1943, e sulle sue parole scorrono le immagini che lo videro protagonista nell’esercito americano, poi ad Hollywood come fotografo delle stelle del cinema mondiale. In primo piano, anche i giorni del ritorno in Sicilia di Stern, da Catania a Comiso, da Licata a Gela a Noto.