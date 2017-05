"Bagnoli Jungle" di Antonio Capuano all'Apollo 11 di Roma

12/05/2017, 10:50

di( presentato come evento speciale fuori concorso alla 30. Settimana internazionale della critica a Venezia) arriva a Roma:, che organizza con la Rete degli spettatori ed Eskimo. Il regista dialogherà con il pubblico al termine della proiezione.Tre capitoli. Tre generazioni. Giggino sempre in corsa, poeta nei ristoranti, ladruncolo di strada. 50 anni. Suo padre Antonio, pensionato dell’Italsider, nostalgico dellafabbrica e di quel che rappresentò. Conoscitore e divulgatore delle gesta di Maradona. 80 anni e anche più. Infine Marco, garzone di salumeria, alla rincorsa di un futuroma senza sapere come si fa. 18 anni. Intorno a loro la giungla di un popoloso quartiere, Bagnoli, in una grande città, Napoli. Dove un senso si è perduto e un altro non è stato ancora trovato.