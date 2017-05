I corti d'animazione in concorso al 7° Cerano Film Festival

11/05/2017, 15:29

Svelati i cortometraggi d'animazione in concorso alla settima edizione del- SOLITO di Eduardo Reis- ORBIS di Angel F. Cuevas- COSMOGONIA di Vincenzo Piazza- CARTAS di David Mussels- ALIKE di Daniel Martinez Lara e Rafa Cano- VACA ESPACIAL di Rafael Beco- THE AIRPLAINE di Jesus Martinez e Jotoni- LIFE SUCKS di Nicola Piovesan- (IN) FELIX di Maria Di Razza- TODA FORMA SI TRASFORMA di Danilo Belchior- GREAT HEADLESS BLANK di Carine KhalifeI corti di animazione selezionati saranno proiettati lunedì 5 giugno presso il Cinema di San Fedele Intelvi (CO) e tutti gli studenti della Scuola secondaria di primo grado I.C. Magistri Intelvesi (circa 240 studenti) saranno chiamati a votare e a proclamare i tre vincitori di questa categoria. Successivamente la premiazione dei tre cortometraggi a tema “animazione”, che risulteranno vincitori dopo la votazione del 5 giugno, saranno premiati ufficialmente l'ultimo giorno di scuola, l'8 giugno, sempre alla presenza di tutti gli studenti del corpo docente e delle autorità scolastiche.