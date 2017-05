Presentata la X edizione del Filmfestival del Garda

11/05/2017, 15:20

È la felicità il tema conduttore della X edizione delin programma dal 29 maggio al 4 giugno 2017 in quattro comuni del Benaco occidentale e a Brescia.Sarà ancora una volta un festival itinerante: dopo l’ormai tradizionale pre-apertura al cinema cittadino Nuovo Eden, FFG si muoverà tra San Felice del Benaco, Gardone Riviera, Manerba del Garda e Salò, utilizzando i luoghi suggestivi del lago dove mancano le sale cinematografiche vere e proprie.La felicità, declinata sotto tanti aspetti, accomuna molte delle opere selezionate, cominciando dal film che apre il programma, “” di Maurizio Zaccaro.Tanti gli ospiti del festival, grandi nomi come Franco e Mario Piavoli, lo stesso Zaccaro, Katia Bernardi e gli altri registi e autori che presenteranno le loro opere.Com'è consuetudine il cuore del programma è la Sezione Concorso, con cinque film europei in gara per il premio assegnato dal pubblico, che voterà al termine delle proiezioni.- “” di Rocco Di Mento, Germania 2016- “” di Rúnar Rúnarsson, Islanda 2016- “” di Katia Bernardi, Italia 2016- “” di Stefano Testa, Italia 2017- “” di Laura Viezzoli, Italia 2016In particolare, il tema della felicità emerge in due di questi film che a prima vista potrebbero essere lontani. “” accompagna gli ultimi mesi di un malato di Sla che si confronta con i limiti di un corpo bloccato dalla malattia: il viaggio verso la fine è affrontato tra leggerezza e ricerca interiore In “” un gruppo di anziane di un paese di montagna del Trentino scopre di avere ancora dei sogni e di voler andare al mare, il mare che molte di loro non hanno mai visto. Ma la felicità è esplorata attraverso sguardi e prospettive diverse anche nel visionario film di diploma “”, nell’islandese “” e nella storia di “” e del suo protagonista.La confermata sezioneè composta dall’Omaggio a Zefiro Film e da una selezione di Corti. Sarà proiettato “”, l’ultimo film di Franco Piavoli, presentato fuori concorso al Festival di Locarno 2016, insieme al suo “” (1962). E ancora “Il suono del mio passo” (2016) di Mario Piavoli.Gardesani sono anche gli autori dei cortometraggi in programma, con una piccola personale di Silvia Migliorati (“”, “”, “”, “”) e “” di Giuseppe Marcoli.Il Fuori concorso comprende:- “” di Maurizio Zaccaro (pre-apertura al Nuovo Eden)- “” di Erik Gandini (inaugurazione ufficiale alla Fondazione Heller di Gardone)- “” di Michaël Dudok De Wit, Premio speciale Un Certain Regard al Festival di Cannes 2016 e nomination agli Oscar quest'anno. (Nuovo Eden e Ostello della gioventù a Manerba)- “” di Charlie Chaplin con sonorizzazione per pianoforte dal vivo del Maestro Gerardo Chimini (alla Pieve Vecchia di Manerba)- “” di Roger Ross Williams, nomination agli Oscar 2017 (sala consigliare Ex Monte di Pietà di S. Felice)- “” di Ludovico Maillet e Franco Delli Guanti (Ondastudios di Salò)- “” di Marco Bonfanti (Film di chiusura agli Ondastudios di Salò)Tornano i Caffè cinematografici e gli incontri con gli autori.Venerdì 2 giugno Elena Pigozzi presenta il suo romanzo “”, ambientato nella bassa Veronese nel 1953 durante la lavorazione di “” di Luchino Visconti, e sabato 3 Silvestro Montanaro presenta, in video conferenza con Fiorella Mannoia, il suo volume “”; segue proiezione del suo film “”.Oltre alle proiezioni per le scuole e al laboratorio Telepongo per gli istituti dell’infanzia, FFG ospita la Master Class dell’animatore Marco Antonio Zanoni (""), che si tiene alla Laba di Brescia (sede di via Don Vender 66). La Master Class è pubblica e a ingresso libero.Tra gli eventi speciali, il 30 maggio FFG “” con la Cena Infedelmente Lago e la proiezione del film restaurato “” di Preston Sturges (1948) presso La Verità Cooperativa agricola di S. Felice.Domenica 4 torna la Passeggiata cinematografica condotta dal critico Nicola Falcinella: dopo la visita agli Ondastudios, il percorso sui luoghi del cinema a Salò si svilupperà in centro alla città per concludersi con un Brunch cinematografico all’Hotel Laurin.Si segnala anche la proiezione di estratti in anteprima di “” con il regista Andrea Grasselli e il protagonista Ettore Giuradei.Inoltre, tutte le sere è in programma il, con Eventi musicali e contaminazioni cinematografiche nei seguenti locali: 24 Salò, Furious cafè e La Degosteria, San Felice.Tre sono gli appuntamenti del Festival al cinema di Vestone: il 5 giugno “”, il 7 “” e il 9 “”.Infine, le due mostre “di Pierluigi Cottarelli e “” realizzata per il decennale del festival con fotografie di Sergio Caratti (Sala espositiva dell’Ex Monte di Pietà di S. Felice).