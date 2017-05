MY NATURE - Al cinema con Movieday

11/05/2017, 14:57

" è un viaggio alla ricerca di se stessi, la storia di più percorsi, un dentro / fuori che vive di rimbalzi, di emozioni profonde, di scelte che modificano l’esistenza.Simone, uomo nato con genitali femminili, affronta un viaggio dentro se stesso per comprendersi, in un percorso che l’ha portato a mettere in discussione la propria vita, più volte. Alla ricerca della propria libertà, della propria Natura.Un documentario di 75 minuti la cui lavorazione è durata più di 3 anni. Un modo profondo e autentico di raccontare più storie: quella di Simone, quella dei suoi mondi. Tutti collegati tra loro, tutti dapprima in conflitto, poi finalmente armonici.", hanno detto, registi di "".Il documentario già vincitore della menzione speciale al PerSo - Perugia Social Film Festival, in concorso al Zinegoak GLT Film Festival di Bilbao, Festival LGBT di Santiago del Cile, Festival dei Documentari di Kiev, AstraDoc Panorama, Visioni dal Mondo presto in tutte le sale italiane con Movieday.", continua ancora". "".