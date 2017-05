In dvd "Aglien", la risposta italiana al CULT di Ridley Scott

11/05/2017, 11:02

, piombinese, classe '73, regista e autore televisivo e radiofonico (Lo scherzo perfetto, Mai dire Martedì, etc.) e disegnatore satirico e cartoonist (Il Vernacoliere, Il Troio, Crozza Italia, Striscia la notizia, etc.) ha scritto, diretto e interamente realizzato una versione "alternativa", dissacrante, demenziale e assolutamente non richiesta di Alien, capolavoro immortale di Ridley Scott, che diventa quindi. Il film è disponibile in Dvd dal 5 maggio edito da Federal Video e distribuito da CG Entertainment.Il visionario ed eclettico regista, letteralmente folgorato dal lavoro di Scott e desideroso di mostrargli il suo lavoro, ha ricostruito tutti i set serviti nel film nella cantina di famiglia, ovviamente all’insaputa dei parenti; una vera e propria astronave allestita usando materiali di fortuna e di recupero, come vecchie lavatrici, televisori scassati e tanta, tantissima fantasia, con una resa finale fantastica e decisamente verosimile, in grado di competere con le produzioni “vere". Riuscirà un giorno Camerini a incontrare Scott?Tu’ Mader, il computer di bordo dell’astronave NOSTRONZO si attiva e sveglia dall’ipersonno l’equipaggio che riposa da anni nei tubi criogeni, perché ha ricevuto un messaggio alieno proveniente dal pianeta LI0586. Una volta atterrati, gli sventurati astronauti scopriranno che il messaggio di aiuto si rivelerà essere una minaccia.