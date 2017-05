ANNECY CINEMA ITALIEN - Nuove date e nuova direzione

Foto Paolo Tangari



11/05/2017, 09:18

Dopo 34 edizioni,continua a esplorare il cinema italiano​e promette un autunno carico di novità con l’arrivo del direttore artisticoDal​lo storico festival dedicato al cinema italiano torna ad animare la città francese ai confini con l’Italia con il suo concorso dedicato alle opere prime e seconde​, le proiezioni di film in anteprima, omaggi, incontri, eventi ​nelle sale di Bonlieu Scène Nationale e nei cinema della città.Cinema d'autore, nuove frontiere del cinema popolare e di genere, documentari, finzione e sperimentazioni : il direttore artistico promette una programmazione all'insegna della contemporaneità​.«È per me un onore e un privilegio assumere la direzione di Annecy Cinéma Italien - commenta il nuovo direttore- manifestazione fra le più importanti al mondo per il cinema italiano che per tanti anni ha potuto contare sul lavoro di una figura straordinaria come quella di Jean Gili. Nel prendere le redini del festival mi sono posto l'obbiettivo di trasformare questa splendida città nella grande vetrina di una cinematografia multiforme che oggi ha riconquistato successi al botteghino a livello nazionale e internazionale, oltre che premi nei grandi festival di tutto il mondo. Tutto questo è stato possibile grazie una nuova generazione di registi, produttori e interpreti che il pubblico del festival avrà l'opportunità di incontrare e conoscere».Francesco Giai Via (1976)​è critico cinematografico e operatore culturale. Dopo l'esperienza in manifestazioni quali Torino Film Festival e CinemAmbiente oggi è direttore artistico del Carbonia Film Festival e consulente alla programmazione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.Dal 2014 è scout e trainer del TorinoFilmLab. Grazie alla sua esperienza nell’ambito cinematografico e alla sua creatività, il Festival intraprenderà da quest’anno un percorso di rinnovamento​tanto nella programmazione​quanto nella creazione di un nuovo evento dedicato ai professionisti della distribuzione cinematografica che si svolgerà nell'ambito del festival.Il programma completo e i nomi degli ospiti saranno comunicati nel mese di settembre con alcune anticipazioni previste nel periodo estivo.