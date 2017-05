I "Siciliani Illustri" di Matilde Gagliardo in mostra a Palermo

11/05/2017, 08:07

Il giorno 16 maggio 2017 alle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale in Casa Professa, nell’ambito della Settimana delle Culture, sarà inaugurata la mostra “”. I Ritratti in video di Roberto Alajmo, Roberto Andò, Giuseppe Tornatore, Francesco Agnello, Janne Vibaek Pasqualino, Gioacchino Lanza Tomasi, Dacia Maraini e Francesco Orlando, realizzati da Matilde Gagliardo tra il 2005 e il 2008, saranno proiettati a ciclo continuo su otto schermi nella sala cataloghi della biblioteca da poco riaperta al pubblico, in un una cornice che instaura un dialogo con i ritratti pittorici del famedio qui raccolti.Scrivenel testo di presentazione: “”., film ‘silenziosi’, sono stati realizzati da Matilde Gagliardo dal 2005 in poi, curandone progetto, produzione, regia, riprese e montaggio. Ai personaggi, i più svariati per mestiere ed età, la videoartista chiede di posare per circa dieci minuti, senza parlare né agire. Passato il tempo registra i loro commenti. Sino ad ora ha prodotto centocinquantuno Ritratti e la serie continua ad accrescersi.La mostra, curata da Sergio Troisi e organizzata dall’Associazione Amici dei Musei Siciliani e dal Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, sarà visitabile fino al 31 maggio.Il ritratto di Roberto Alajmo è stato realizzato il 30 agosto 2005, a Mondello (Palermo), dove vive e lavora, subito dopo un’intervista per il documentario ‘L’Infanzia di Orlandino. Antonio Pasqualino e l’Opera dei Pupi’ di Matilde Gagliardo e Francesco Milo.Il ritratto di Roberto Andò è stato realizzato il 30 marzo 2007, a Roma, dove vive e lavora.Il ritratto di Giuseppe Tornatore è stato realizzato il 5 maggio 2007, a Roma, subito dopo un’intervista per i contenuti speciali del DVD del film ‘Il manoscritto del Principe’ di Roberto Andò.Il ritratto di Francesco Agnello (Palermo 1931 - Roma 2010), è stato realizzato il 2 agosto 2007, a Mondello (Palermo).Il ritratto di Janne Vibaek Pasqualino è stato realizzato il 2 agosto 2007, a Palermo, dove vive e lavora.Il ritratto di Gioacchino Lanza Tomasi è stato realizzato l’8 agosto 2007, a Palermo, dove vive e lavora.Il ritratto di Dacia Maraini è stato realizzato il 7 novembre 2007, a Roma, dove vive e lavora.Il ritratto di Francesco Orlando (Palermo 1934 - Pisa 2010) è stato realizzato il 21 aprile 2008, a Pisa, dove viveva e lavorava.” alla BIBLIOTECA COMUNALE in CASA PROFESSA, mostra a cura di SERGIO TROISI.Biblioteca Comunale di Casa Professa, Piazzetta Brunaccini 2, Palermo, dal 16 al 31 maggio 2017. Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il mercoledì anche di pomeriggio dalle 15:30 alle ore 17:30. Inaugurazione martedì 16 maggio 2017 alle ore 18:00.