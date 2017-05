I FIGLI DELLA NOTTE - Ricchezza, adolescenza e genitori assenti

"I figli della Notte" di Andrea De Sica



12/05/2017, 18:00

Stefano Amadio



, figlio die nipote disi presenta come regista con un film di genere sull’adolescenza.Simmetria nelle inquadrature, fotografia calda e curata, recitazione a sottrarre, ambientazione raffinata e originale fanno di "" un film di qualità estetica e tecnica.Il film parte da un soggetto interessante: un collegio maschile per ricchi dirigenti del futuro dove gli studenti, tutti maschi, sono isolati dal mondo esterno ma lasciati liberi, nei limiti, di trasgredire in vista di una vita dove evidentemente saper aggirare gli ostacoli con la furbizia è importante come una lezione di economia.Dunque, tra i ragazzi più furbi (dal latino fur-furis, ladro, stessa radice di furto) escono nella notte e vanno a raggiungere una casa di appuntamenti sperduta tra le nevi delle alpi. Qui la storia si complica ma si perde anche, sfuggendo di mano agli sceneggiatori (con la collaborazione di) e perdendo di forza nei risvolti e nelle soluzioni.Il film, che prova a raccontare l’adolescenza, l’amicizia, e il rapporto con i genitori assenti, usa un genere tra il noir e il thriller, con qualche apparizione ultraterrena e alcune presenze che incidono poco dal punto di vista della suspance e troppo sugli esiti dei personaggi." è ben fatto ma stenta a decollare, con le storie dei due personaggi principali che arrivano all’epilogo senza la giusta costruzione. Forse per timore di affondare il piede sul pedale del genere, De Sica rimane sospeso tra un noir di classe e una sceneggiatura che non trova la sua strada, tra l’evidente cinefilia e la difficoltà di trovare i contenuti ideali per affascinare del tutto lo spettatore.