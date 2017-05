Note di regia de "Il Compleanno di Alice"

" affronta, attraverso lo sguardo della giovane protagonista, il tema del bullismo, una problematica sociale che conta sempre più vittime. Sono tantissimi i ragazzi che ogni giorno subiscono violenze tra le mura scolastiche. Gli insulti e le offese rimangono come un marchio indelebile sulla pelle. Un’aggressione a tutti gli effetti anche se i lividi non si vedono, con conseguenze gravissime sia su chi la subisce che su chi la attua. Chi è bullo da ragazzo, rischia di diventare pericoloso e violento anche da adulto. Chi è vittima di bullismo porterà i segni di quelle violenze per tutta la vita, come cicatrici invisibili. Per combattere il bullismo è necessario rompere il silenzio che circonda le vittime e le isola, uccidendo ogni speranza. Spetta a noi genitori e agli insegnanti, il compito di infondere fiducia e trasmettere il valore del rispetto reciproco. La scuola deve diventare una palestra di vita, in cui non siano i più “deboli” a perdere, in cui non si usi più la violenza ma dove l’ascolto e la condivisione insegnino ad accettare e ad apprezzare la diversità.