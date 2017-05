Omaggio a Napoli a Mino Argentieri

Mino Argentieri



10/05/2017, 13:35

Giovedì 11 maggio 2017, dalle ore 16.00, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo a Napoli, avrà luogo un’iniziativa per ricordare la figura di, critico cinematografico e professore di Storia del Cinema.Sarà l’occasione per un resoconto del grande lavoro culturale svolto da Argentieri per la città di Napoli durante i decenni di insegnamento presso l’Istituto Universitario Orientale. Un doveroso omaggio che la città intende rivolgere alla sua memoria.La giornata, promossa dal Comune di Napoli - Assessorato alla Cultura e al Turismo, in collaborazione con la FICC - Federazione Italiana dei Circoli del Cinema e il Gruppo campano del Sindacato nazionale dei critici cinematografici, vedrà la partecipazione dell’assessore alla Cultura Nino Daniele, e di alcuni amici, colleghi e dei suoi ex allievi.