“Le Chiavi di Casa” nella rassegna Cinecronici di Cabiria Circolo Arci

10/05/2017, 13:25

Per la rassegna “” di maggio, che in questo mese tratterà il tema “la scoperta”, il prossimo film in programmazione domenica 14 maggio è: “” di Gianni Amelio (Italia, Francia, Germania 2004, drammatico, 105’), con Kim Rossi Stuart, Andrea Rossi, Charlotte Rampling, Pierfrancesco Favino. Un film che tratta un argomento delicato, quello del rapporto di un padre nei confronti di un figlio handicappato che non ha mai accettato e che ora è costretto a fare i conti con la difficoltà della ricostruzione affettiva e di una nuova quotidianità. La bravura degli attori è coinvolgente e la storia, premiatissima in molti Festival importanti, certamente non lascerà indifferenti gli spettatori che almeno una volta si chiederanno: e se capitasse a me?La rassegna è organizzata da Cabiria Circolo Arci e tutti gli appuntamenti di maggio si svolgeranno all’interno della propria sede, in piazza Orsini del Balzo 9 a Mesagne (Br). S’inizierà alle ore 20:30 con l’aperitivo e si proseguirà alle ore 21:00 con l’introduzione e la proiezione dei film in cartellone curati della sceneggiatrice Anna Rita Pinto.