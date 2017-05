SGUARDI SUL REALE 7 - Ultimi giorni per iscriversi alle attività del fine settimana

Le Balze di Piantravigne



10/05/2017, 12:26

Ultimi giorni per iscriversi alle attività proposte dal festivalper il fine settimana, tra natura, dibattito, cibo e proiezioni.Sabato 13 maggio dalle 16.30 alle 20.00, in programma l’ultima tappa del ciclo di incontri Il corpo, lo spazio, la narrazione: un’escursione in compagnia di Alcedo Ambiente e Territorio tra le suggestive Balze di Piantravigne (frazione di Terranuova Bracciolini), calanchi di sabbie e argille stratificati alti fino a un centinaio di metri e intercalati da profonde gole, dove nel corso del tempo sono state scavate caverne, utilizzate come cantine o rifugi durante la seconda guerra mondiale. Il percorso sarà un viaggio attraverso la storia e la bellezza di questa terra, con una tappa in una grotta cantina scavata all'interno di una Balza, resa fruibile e visitabile al pubblico per la prima volta durante la quale sarà proiettato "", cortometraggio animato firmato dal regista Simone Massi, che tra filamenti di cronaca, memoria e sogno racconta del mondo contadino. Conclusione con una merenda a cura di Agriturismo Le Balze (quota di partecipazione: intera €12 / 6-14 anni €8 / 0-6 anni gratuito, prenotazione obbligatoria a [email protected] o 338.7829224).Domenica 14 a partire dalle 14.30 sarà invece possibile prendere parte a una giornata esperienziale presso l’Azienda Agricola Sàgona (Loro Ciuffenna, Ar), con laboratorio di riconoscimento e raccolta di prodotti di stagione all’interno di questa realtà specializzata in olio, vino e pane, in un’esperienza di cura del luogo che avviene non solo attenendosi alla tradizione, ma in certi casi stravolgendola, aggiornandola, per fare in modo che la montagna continui a vivere. A seguire l’incontro “Prendersi cura della montagna: esperienze di ieri e di oggi a confronto”, merenda e lavorazione dei prodotti raccolti. Poi ci sarà la proiezione del film "" di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, pellicola suggestiva in concorso alla 73/ma Mostra del Cinema di Venezia, girata in diversi luoghi del mondo per ottenere una sorta di sinfonia visiva, in omaggio alla ricerca e alla tensione verso l’immortalità e a conclusione sarà servita una cena con i prodotti dell’azienda e con il raccolto della giornata (quota di partecipazione €25/ 6-14 anni €15 / 0-6 anni gratuito. Prenotazione obbligatoria a [email protected] o 338.7829224).