ALTIN IN CITTA' è disponibile on demand

10/05/2017, 08:45

di Fabio Del Greco è al cinema ed è anche disponibile on demand su Vimeo dal 1 giugno in Italia e Albania.Disponibili 100 promo code per usufruire dello sconto e prenotare il film da richiedere a [email protected] Un film su temi universali fondamentali che riguardano la vita di ognuno di noi: il conflitto tra ambizione e ricerca della felicità, potere e realizzazione personale, successo e ricerca delle proprie radici. Una storia in bilico tra cinema del reale e linguaggio onirico e visionario, un dramma esistenziale con incursioni nel noir, thriller e commedia.Altin, aspirante scrittore albanese sbarcato in Italia a bordo di un grande traghetto negli anni ’90, lavora in una macelleria quando viene selezionato ad un provino di un reality per scrittori e vede finalmente la possibilità di avere successo con il suo libro “il viaggio di Ismail”. È invece il momento in cui iniziano le sue disavventure che lo porteranno a conoscere la vendetta, la solitudine, la povertà, fino al lato oscuro della ricchezza e del successo.