CANNES 70 - Gli ultimi ritocchi

10/05/2017, 08:10

Augusto Orsi



Secondo l’abitudine, che sta d(dal 17 al 28 maggio) è stata completata la settimana scorsa. A, infaticabile, per movimentare le acque mediatiche piace aggiungere qualche titolo a quelli già annunciati nella conferenza stampa. Così, i 18 iniziali aspiranti alla Palma d'Oro sono diventati 19 condi Ruben Östlund.Lo svedese sarà presente per la prima volta in competizione sulla Croisette dopo essere passato per Un Certain Regard nel 2008 e 2014 con(premio della giuria) e per la Quinzaine des Réalisateurs nel 2011 conè stato definito “Un intenso dramma satirico che riflette i nostri tempi”.”. Così il registadescrive la reazione suscitata all’annuncio della selezione del suo quinto lungometraggio.Fuori concorso sarà presentatodel polaccoda diversi anni assente dalla Croisette. Inoltre due proiezioni speciali supplementari sono in programma con i documentaridi Barbet Schroeder edi Eric Caravaca. Il film per bambini vedrà la prima mondiale del film d’animazionedi Arthur de Pins e Alexis Ducord. Infine, nell’ambito del 70° anniversario del festival sarà organizzata una proiezionecon la presentazione del suo nuovo film, e Tony Gatlif sveleràal pubblico del “Cinéma de la Plage” al centro di un evento cinema-concerto.A Cannes in ordine d’importanza dopo il Concorso si situa Un Certain Regard sezione minore della competizione, che talvolta con le sue scelte più mirate e libere da vincoli tradizionali ne insedia l’importanza per quel che riguarda la popolarità. Il programma, che inizia condel francese Mathieu Amalric, conta ora 19 lungometraggi. I cineasti europei rappresentano più della metà dei film in competizione, in un cartellone che bilancia armoniosamente autori affermati nel panorama mondiale e una giovane generazione, in particolare di donne.Tra i registi affermati, oltre Amalric (già premiato in concorso sulla Croisette) brillano il suo connazionale(Palma d'Oro nel 2008) e due cineasti già passati allo stadio superiore di Cannes: il giapponesee il messicano Michel Franco. Un altro nome ben noto è quello dell’italiano Sergio Castellitto conGli altri sei film in lizza diretti da europei segnano una netta volontà di rinnovamento e includono tre registe: la francese Léonor Serraille e l’italianache presenteranno le loro opere prime, e la tedesca(rivelatasi a Toronto nel 2001 conprima di passare per la competizione berlinese nel 2006 conprodotto dalla sua connazionale Maren Ade). Le accompagnano lo slovacco György Kristóf col suo primo lungometraggio e il bulgaro Stephan Komandarev. Si segnala infine che Un Certain Regard offrirà la sua vetrina a due titoli venuti dal Nord Africa (firmati dalla tunisina Kaouther Ben Hania Attia e dall’algerino Karim Moussaoui), a un film argentino, uno iraniano e uno americano.