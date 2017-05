NASTRI D'ARGENTO - A Monica Bellucci il Nastro d'Argento Europeo

Monica Bellucci



09/05/2017, 17:54

Va aper l'impegno nella sua ultima interpretazione del film di Emir Kusturica "", da giovedì nelle sale italiane, il "". Monica Bellucci lo ritirerà a Taormina sabato 1° Luglio prossimo, nel corso della serata al Teatro Antico che siglerà il gran finale dell'edizione n. 71 dei Nastri d'Argento. Lo annuncia oggi il direttivo Nazionale del Sngci, che promuove e produce i Nastri, con il sostegno del MiBACT - Direzione generale per il Cinema - sottolineando il valore di quest'omaggio, non solo al fascino e alla bellezza di una protagonista italiana ormai considerata in vetta allo star system mondiale, ma alla vera e propria sfida che la Bellucci ha vinto affrontando un’interpretazione decisamente lontana dal glamour e dall’immagine con la quale continua a conquistare il pubblico e il cinema internazionale." - ha dichiarato- "".La Bellucci ha già ricevuto un Nastro d’Argento come migliore attrice non protagonista nel 2003 per "Ricordati di me" di Gabriele Muccino, e altre due candidature nel 2004 ("La passione di Cristo") e 2007 ("Io e Napoleone"). "" - come ricorda a nome del Direttivo Sngci la presidente- ad aver ricevuto il Nastro europeo già andato negli anni, per esempio, a Claudia Cardinale, Fanny Ardant, Valeria Bruni Tedeschi e nel 2016 assegnato a Juliette Binoche».