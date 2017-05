CROWDFUNDING - Raccolta fondi per "Vinilici"

09/05/2017, 16:52

La raccolta fondi per "" supera la metà del suo obiettivo, arrivando a quota 170 sostenitori e 10.000 euro: il film è l'evoluzione del volume "" edito nel 2013 da Editrice Zona.è una storia, quella del disco, esplorando le sensazioni che crea: da quando si registra il suono a quando viene suonato, da quando viene prodotto a quando entra nello scaffale per essere custodito. Un viaggio attraverso i racconti dei negozi di dischi indipendenti che ogni giorno diffondono la cultura della musica attraverso la condivisione e la materiale distribuzione del supporto vinilico, e quei personaggi mitologici, metà uomo metà disco, chiamati collezionisti, che fanno della cultura di un gruppo o di un genere musicale uno tra i propri motivi di vita. Spazio viene dato alle sensazioni che suscita l'ascolto del vinile. Il film intende trattare le fiere del disco evidenziandone il loro fondamentale ruolo di interscambio tra gli appassionati; e i luoghi in cui il vinile viene ancora mixato dagli esperti DJs che tramando le tecniche alle nuove generazioni. Un viaggio attorno ad esso, insieme a coloro che ne vivono quotidianamente le emozioni da esso provocate per lavoro o per passione, o per entrambi i motivi."Contribuire alla riuscita del crowdfunding al link https://it.ulule.com/vinilici-film/ significa non solo pre-ordinare il DVD in edizione limitata o garantirsi esclusive ricompense ma anche essere protagonisti partecipando alle riprese del film. Il sostegno all'iniziativa potrà essere dato solo entro fine maggio, data in cui scade la raccolta, che se non raggiunge l'obiettivo vanifica la possibilità di realizzare l'iniziativa. Appassionati, titolari di negozi di dischi, collezionisti potranno essere scelti per interviste che andranno ad arricchire il primo docufilm in Italia interamente dedicato al disco in vinile".Le riprese del film ripartiranno solo dopo la riuscita della raccolta dei fondi necessari per associare il progetto ad un produttore che disporrà delle restanti risorse finanziarie per completare tutte le fasi del docufilm. Il progetto del film nasce da un'idea di Nicola Iuppariello, sarà scritto da lui insieme a Vincenzo Russo e realizzato con la regia di Fulvio Iannucci da Napoli Film Industry.