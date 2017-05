VALZER - Due ragazze, due vite, un futuro

12/05/2017, 09:02

Carlo Griseri



È un'Italia del futuro quella in cuiambientano il loro cortometraggio "", ma non è una storia di fantascienza quella che raccontano. O forse...Nell'Italia del 2038 Alice e Kristin, due ragazze innamorate l'una dell'altra, stanno entrambe per diventare mamme. Hanno deciso di vivere isolate dal resto del mondo, nella natura, e sono felici.Nello stesso tempo, un ragazzo vive la sua vita in città, pienamente "ambientato" in quella modernità che loro hanno rifiutato. Le loro vite sono legate, anche se nessuno lo sa.Poche parole, poche spiegazioni. "" sfiora il tema della fecondazione assistita, senza darne opinioni o proporre soluzioni, semplicemente mostrandone la (possibile) verità. Racconto accennato, tema importante, confezione curata.