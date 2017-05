Dal 14 al 21 maggio a Bergamo torna "Orlando. Identità, relazioni, possibilità"

Close-Knit



Cresce, il festival che Lab 80 dedica ai temi del corpo, dell'identità di genere e degli orientamenti sessuali nella cultura contemporanea: giunto alla quarta edizione, presenta un programma che dura una settimana e propone più di 30 eventi tra film in anteprima (mai usciti nelle sale italiane e scelti nei più interessanti festival nazionali è internazionali), spettacoli di danza e teatro con proposte nuove e di punta, mostre, incontri, laboratori e diversi momenti di formazione sia per adulti che per bambini.Un calendario a 360 gradi, che, riempie diversi spazi della città di appuntamenti che raccontano in particolare il tema delle relazioni con l'altro da sé, le complessità e le ricchezze che l'incontro comporta, il rapporto tra corpi, generi e generazioni.«Orlando è un festival queer interdisciplinare - spiega, curatore del festival - che esplora Il rapporto con l’alterità, la molteplicità delle identità e degli orientamenti sessuali, gli stereotipi e le rappresentazioni del maschile e del femminile, oltre che il rapporto con la corporeità e le visioni contemporanee sul corpo».Il festival è in crescita: per quantità e qualità della proposta, per i numeri di pubblico che registra, per le collaborazioni che ha concretizzato, superando quest'anno quota 50 realtà tra festival partner nazionali e internazionali, enti e sostenitori. Orlando non è solo un festival: è un progetto culturale, che durante tutto l'anno aggrega, fa pensare e crea spazi non solo di riflessione ma anche di cambiamento.Da segnalare, all'interno del programma cinematografico, sono i filmdella svedese Alexandra-Therese Keining, del 2016, sulla scoperta di un possibile sorprendente cambio di genere da parte di tre ragazze vittime di bullismo;di Sébastien Lifshitz, Palma Queer a Cannes 2016, omaggio alla femminista storica Thérèse Clerc che, scoperta una malattia incurabile, mette in campo un ultimo racconto, tenero e lucido, su battaglie e amori. E poidi Naoko Ogigami, direttamente dal Festival di Berlino 2017, racconto delicatamente sovversivo su una bambina la sua seconda mamma transessuale. In programma, tra lunghi e cortometraggi, ci sono 17 film, di cui 14 in anteprima.Tra le mostre: s'intitola Toilet. Immagini per transizione l'esposizione fotografica di Marco Riva, allestita alla 255 Raw Gallery di via Tasso 49 dall'8 al 18 maggio: racconto per immagini del mondo del travestitismo, tra club kids e drag queens, frutto di una ricerca di cinque anni.Arriva invece dal MoMA di New York una copia del film Kiss di Andy Warhol, che grazie ad un progetto speciale costruito in collaborazione con Contemporary Locus, viene proiettato in Piazza Dante dal 17 al 21 maggio, a partire dalle ore 19 sulla parete vetrata della Domus (visibile dall'esterno).Da ricordare anche il convegno dedicato a David Bowie, simposio internazionale a cura di Fabio Cleto, docente dell'Università degli studi di Bergamo: si tiene giovedì 18 e venerdì 19 maggio e, a un anno dalla morte del grandissimo artista, riunisce studiosi di rilievo internazionale per indagarne la complessa eredità culturale e il carattere iconico, fra permanenza e trasformazione.Ampio spazio inoltre per i momenti di formazione: sono 15 gli appuntamenti, per adulti e bambini, che all'interno di laboratori condotti da esperti possono scoprire, ad esempio, il superamento degli stereotipi nelle letture per i più piccoli, lavorare sull'espressione del corpo o imparare a danzare dopo i 60 anni.Il programma completo di Orlando e le indicazioni sugli eventuali costi degli ingressi agli spettacoli è sul sito dedicato al festival: www.lab80.it/orlando