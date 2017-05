Presentata la "squadra" di Vision Distribution

Massimiliano Orfei, Laura Mirabella e Davide Novelli



09/05/2017, 16:41

Viene presentato oggi al mercato il Management di, la società di distribuzione cinematografica nata nel dicembre 2016 dall’unione di Sky Italia con cinque case di produzione italiane indipendenti: Cattleya, Wildside, Lucisano Media Group, Palomar e Indiana Production.Guidata da, già Direttore Generale della Warner Bros Pictures e uno dei più stimati manager del mercato cinematografico italiano,si presenta al mercato con grandi ambizioni e con l'intenzione di proporre un modello di distribuzione cinematografica evoluto ed innovativo. Vision fonda la propria strategia di offerta sui film italiani, proponendosi di cogliere anche le opportunità offerte dal mercato internazionale.Il gruppo dirigente di Vision è composto da manager con storie professionali molto diverse ma complementari e utili a raccogliere l’avvincente sfida di far crescere il cinema italiano., Chief Financial Officer and General Counsel, Avvocato specializzato in media e copyright law, precedentemente Head of Legal, Compliance, Business and Corporate Affairs di Rai Cinema; poi, Distribution Director, manager con una lunga esperienza internazionale nel campo del digital, e, Marketing Director, Ingegnere con una grande esperienza nel marketing dei contenuti, che ha all’attivo importanti successi nel mondo dell’innovazione come il lancio dei servizi di musica in streaming Tim Music e Deezer, e di start up innovative come uFirst.”, dichiara A, Presidente di Vision Distribution.", osserva l’ADsi è proposto come operatore inclusivo alla ricerca di nuovi linguaggi e di maggiore interazione con il pubblico fin dalla modalità di creazione del proprio brand. Ha infatti lanciato un contest, che si chiuderà il prossimo 14 maggio, attraverso il quale tutti gli appassionati di cinema, tra i 18 e i 35 anni, potranno proporre la loro idea per il logo di Vision. La migliore proposta diventerà la base su cui l’azienda costruirà la propria brand identity.