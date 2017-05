Allo Spazio Alfieri di Firenze "Le Ultime Cose" di Irene Dionisio

09/05/2017, 14:40

Torino, oggi. Una moltitudine umana gira intorno al Banco dei pegni, impegnando i propri averi in attesa del riscatto o dell’asta finale. È questa la tematica al centro di “”, opera prima di Irene Dionisio passata all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, che sarà proiettata mercoledì 10 maggio 2017 alle 21.30 presso lo Spazio Alfieri di Firenze, nell’ambito della rassegna “”. Dopo il film, la regista sarà in sala per incontrare il pubblico.La pellicola racconta tre semplici storie che si intrecciano al Banco dei pegni di Torino sulla sottile linea del debito morale alla ricerca del proprio riscatto. Sandra, giovane trans, è appena tornata in città nel tentativo di sfuggire al passato e ad un amore finito. Stefano, assunto da poco, si scontra con la dura realtà lavorativa e assiste ai miseri maneggi nel retroscena del Banco. Michele, pensionato, per ripagare un debito si ritrova invischiato in una rete che lucra sulle disgrazie altrui. Una narrazione corale sullo stare nel mondo al tempo della grande diseguaglianza.