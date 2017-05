L'UOMO CHE NON CAMBIO' LA STORIA - Al cinema dall'11 maggio

09/05/2017, 14:06

Arriva nelle sale italiane, dopo essere stato applaudito e felicemente accolto dalla critica all’ultima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, "", il nuovo film di Enrico Caria, irresistibile ‘docu-noir’ che racconta la storia vera, straordinaria ed esemplare di Ranuccio Bianchi Bandinelli, il principe dell’archeologia italiana, di una visita guidata, e del più clamoroso attentato mai immaginato nella storia del Novecento: quello contro Hitler e Mussolini, riuniti nel celebre viaggio del Fürher in Italia nel 1938, in cui il professore archeologo fece da cicerone per le bellezze artistiche del Paese, e da segreto, impossibile tirannicida.Una brillante parabola politica e satirica, e una lezione di stile, in cui come la Storia ci ricorda i dittatori non morirono, ma la lezione di cultura e senso critico di Bianchi Bandinelli straordinariamente sopravvive.Il film arriva nelle sale italiane distribuito da Istituto Luce Cinecittà da giovedì 11 maggio 2017, con un tour di programmazioni e proiezioni alla presenza del regista in diverse città, e dopo essere stato presentato, oltre al Festival di Venezia, in sedi internazionali in Regno Unito e Brasile.Oltre allo straordinario materiale dell’Archivio storico Luce, il film si avvale tra l’altro della consulenza musicale di Pivio, delle musiche dello stesso e di Aldo De Scalzi, e di Daniele Sepe, Stefania Graziani, Tony Carnevale; nomi importanti per un intreccio raro di world music, rock e pezzi per piano solo. E sorprendenti sono gli inserti da graphic novel, a complemento di dove non poteva arrivare l’archivio, con le illustrazioni di Spartaco Ripa.La sceneggiatura è liberamente tratta dal quel piccolo gioiello diaristico che è ‘Hitler e Mussolini. 1938 Il viaggio del Führer in Italia’ di Ranuccio Bianchi Bandinelli (capitolo fulminante del volume Dal Diario di un borghese), che sarà rieditato da Istituto Luce Cinecittà nel cofanetto dvd del film, in una pubblicazione ricca di contenuti extra, di prossima uscita.